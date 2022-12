Tina Turner: fallece su segundo hijo biológico a los 62 años, "nos dejaste demasiado pronto"

La tragedia vuelve a tocar en la puerta de Tina Turner, pues la cantante de 83 años acaba de perder a su segundo hijo, Roonie Turner, quien tenía 62; esto deja a la intérprete con la lastimosa pérdida de dos hijos biológicos en total.

Muere el segundo hijo de Tina Turner

Tina Turner está de luto porque otro de sus hijos acaba de morir y le mandó un emotivo mensaje. Este viernes 9 de diciembre 2022, se supo que Roonie Turner falleció a los 62 en su casa en Los Ángeles; según informed médicos, porque tenía complicaciones para respirar.

“Roonie, dejaste este mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”, escribió Tina Turner en redes sociales.

¿Cuántos hijos tenía Tina Turner?

Tina tuvo cuatro hijos; sus hijos biológicos fueron Craig Raymond Turner (de su relación con Raymond Hill) y Ronald ‘Roonie’ Turner (de su matrimonio con Ike Turner). Y adoptó los dos hijos de Ike Turner, Ike Turner Jr. (1958) y Michael Turner (1960).

Con la muerte de Roonie, Tina Turner, a sus más de 80 años, se queda sin hijos biológicos.

Quién fue Roonie, el segundo hijo biológico de Tina Turner

Después de su relación con Raymond Hill, Tina e Ike Turner fueron amigos y empezaron a salir hasta 1960 y después se casaron. A pesar de que Ike era novio de Lorraine Taylor y fue acusado de violencia, Tina se quedó con él y ese mismo año tuvieron a su primer hijo juntos, Ronnie Renelle Turner.

Ronnie siguió los pasos de sus dos padres y se dedicó a la música, pero también se dedicó a la actuación por un momento de su vida —apareció en la película con el mismo nombre de la canción What's Love Got to Do With It. Después de toda esta presencia en el mundo del entretenimiento, se dedicó a ser corredor de bienes raíces en Los Ángeles, California, y estába casado con la cantante francesa-americana Afida Turner y juntos tienen dos hijos.