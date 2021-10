Todas las indirectas de Taylor Swift a Scooter Braun y compañía en los AMA

Los fans de Taylor Swift saben de sobra que a la cantante le encanta alimentar su pasión por elaborar teorías conspirativas, incluyendo símbolos o mensajes secretos tanto en sus videoclips como en sus publicaciones en las redes sociales. Y su participación de este domingo en la gala de los American Music Awards no podía ser una excepción.

Los nombres de Scooter Braun, de su antiguo sello Big Machine Records o del fundador de la discográfica Scott Brochetta no llegaron a salir de su boca, pero la estrella del pop no se pudo resistir a realizar varias referencias veladas a la batalla que mantiene con ambas partes por el control de sus seis primeros discos, cuyos derechos pertenecen ahora al popular mánager de Justin Bieber o Ariana Grande desde que adquiriera la compañía el pasado verano.

Su actuación, que finalmente sí incluyó varios de los antiguos éxitos que ella aseguró la semana pasada que Scooter no le permitiría interpretar en el evento, arrancó con el sencillo ‘The Man’ cuya letra reza: «Estoy harta de que me ataquen / Porque si fuera un hombre, sería el mejor / Dirían que sé lo que me hago, que trabajo duro / No sacudirían la cabeza y se cuestionarían cuánto de mi éxito es merecido».

Por si su mensaje aún no quedaba claro, la artista subió al escenario acompañada de una docena de niñas que lucían chaquetas a juego con la suya: adornadas con los títulos de sus antiguos álbumes a los que renunció cuando concluyó su contrato con Big Machine Records y firmó por Universal. En otro momento de su número musical, el fondo de escenario se iluminó con los colores del logo de su antigua discográfica.

El discurso

En los discursos de agradecimiento que ofreció a lo largo de una noche en que se hizo con seis galardones, Taylor -que recibió también el reconocimiento a artista de la década- tampoco realizó ninguna mención a esta última y mediática batalla en que se encuentra envuelta, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, y ella dejó clara su postura tras hacerse con el premio a Mejor Álbum Pop / Rock que otorga el público.

«Este disco ['Lover'] es para mí un nuevo comienzo y también adoro a mi compañía discográfica Universal Republic. Monte Lipman, Lucian Grainge: gracias por ser tan generosos conmigo y por permitirme crear la música que deseo. Como compositora, resulta muy emocionante poder seguir haciéndolo»

