Todo lo que está mal en el pleito entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022

Este domingo se premió a lo mejor el cine en una ceremonia que estuvo cargada de emotivas escenas; sin embargo, el evento protagonizado por Will Smith y Chris Rock en los Oscar, manchó la hermosa velada, ¿por qué se pelearon y quién estuvo mal? Te contamos todos los detalles y decide.

Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022: ¿por qué lo golpeó?

Chris Rock es un famosos comediante que tuvo una pequeña intervención durante la ceremonia de los premios Oscar 2022.

Comenzó con una pequeña broma a Javier Bardem y Penélope Cruz, ambos nominados en la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz:

“Si ella pierde esta noche, él tampoco puede ganar. Javier va a rezar para que gane Will Smith”.

Sin embargo, las cosas cambiaron de tono cuando se dispuso a bromear con Will Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, pues la broma sobre el aspecto físico de la también actriz, no fue de su agrado.

"Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", dijo Rock, en referencia a GI Jane, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada.

Foto: Getty Images

La reacción de Jada es de una evidente molestia e incomodad, pero nadie se esperaba la reacción violenta de Will, quien se paró de su lugar, subió al escenario y le propinó un puñetazo en la cara a Chris.

Una vez que Smith se sentó, amenazó a Rock con la sentencia: “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”.

Las únicas palabras que el comediante dijo tras la agresión fueron “Ya puedo retirarme. Eso fue... la mejor noche en la historia de la televisión”.

El problema de alopecia de Jada Pinkett-Smith

La broma de Chris Rock sobre su cabeza afeitada fue muy incómodo para Jada debido a que padece alopecia, una de las causas más frecuentes de calvicie en hombres y mujeres. La pérdida del cabello se presenta en la coronilla y en la parte de arriba del cuero cabelludo.

En el 2018, la actriz, presentadora y productora, reveló durante su programa Red Table Talk, que padecía de este problema: "Fue aterrador cuando comenzó".

Cuando comenzó su pérdida de cabello, Jada comenzó a usar turbantes, lo que provocó curiosidad entre su audiencia y fanáticos, lo que la llevó a revelar detalles de su enfermedad:

"He estado recibiendo muchas preguntas sobre por qué he estado usando este turbante. Fue uno de los momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo. Estaba como 'Oh, dios mío, ¿me estoy quedando calva?' Por eso me corté el pelo y lo sigo cortando”.

Los médicos no han identificado una causa, pero Pinkett cree que puede estar relacionado con el estrés.

¿Por qué estuvo fuera de lugar la broma de Chris Rock a Jada Pinkett-Smith en los Oscar 2022?

Aunque las intenciones del comediante eran las de entretener y amenizar la ceremonia mientras presentaba la categoría a Mejor Documental, terminó por incomodar a una de las asistentes a la ceremonia con sus chistes.

Y es que aún si Chris no estuviera enterado de la enfermedad de Jada, en ningún momento debería de estar permitida bromear sobre la apariencia física de ninguna persona.

Además de que cuando notó la molestia de la actriz, el comediante se limitó a hacer a un lado su broma de mal gusto y continuar con su discurso, en lugar de pedirle una disculpa por hacerle pasar un mal momento.

¿Por qué Will Smith reaccionó mal al golpear a Chris Rock en los Oscar 2022?

Aunque su intención era proteger a su esposa de quien la estaba ofendiendo, su reacción ha sido mal vista por milles de fanáticos que aseguran fue violenta, manchando una ceremonia que tenía la intención de mostrar la inclusión, el amor y el respeto por todas las naciones, así como celebrar el talento.

Minutos después del incidente, Will Smith se subió al escenario para recibir el Oscar a Mejor Actor por la película Rey Richard, y durante su discurso hizo referencia a no permitir el abuso por parte de otros, y justificar su violenta reacción hacia Chris Rock.

“El amor te orilla a hacer cosas locas y ahora el que quedó como el papá loco fui yo... Quiero ser un embajador de ese tipo de amor, de cuidado y preocupación”.

El actor también se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados, por haber protagonizado uno e los momentos más incómodos en la historia de los Oscars.

"Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams. Pero el amor te hará hacer locuras".

Para muchos, las disculpas y justificación de Smith no fueron suficientes; sin embargo, Chris Rock se negó a levantar cargos contra Will por la bofetada que recibió.

La historia de enfrentamientos de Will Smith y Chris Rock en los Oscar

Jada y Chris trabajaron durante varios años juntos en la cinta animada de Madagascar, donde surgieron rumores de romance entre los actores que nunca fueron confirmados.

Sin embargo, las bromas de Chris Rock a Will Smith y Jada Pinkett Smith, comenzaron en los Premios Oscar del 2016, donde Rock fue el presentador de la noche.

"Jada dijo que no iba a venir. Yo estaba como, ¿no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado”, fue una de las referencias que hizo sobre la actriz en aquella ceremonia.

Rock también hizo comentarios sobre Will: "Will no fue nominado por La Verdad Oculta. Lo entiendo. Te enfadas. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West".

Muchos creen que todos estos antecedentes, pudieron haber explotado con el comentario que hizo sobre la cabeza rapada de Jada, desembocando en la acción violenta de Will.