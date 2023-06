Todo lo que pasó en Cannes 2023, resumido por un experto en cine

Cannes recuperó el glamour de las mejores épocas, con un festival internacional de cine que termina el sábado 27 de mayo. La entrega del Palm D’Or este año, cuenta con un jurado internacional representado por las estrellas de Hollywood Brie Larson y Paul Dano, además del director sueco Ruben Ostlund como Presidente.

El prestigioso festival ya había empezado con los mismos laureles de la Palma de Oro Honoraria que le entregaron a Michael Douglas, antes de la gran sorpresa del día siguiente, con otra ceremonia igual de emotiva para Harrison Ford, durante el estreno del gran final de Indiana Jones y el Dial del destino (fuera de la competencia). La primera noche, también se había inaugurado con la vuelta a la alfombra roja de Johnny Depp, en el rol del Rey Luis XV en ‘Jeanne Du Barry’, manteniendo la tradición de no ver sus propias películas, para irse de la sala, cuando se encendió la pantalla. Por supuesto, la vuelta al cine no significa que volverá a filmar la sexta versión de ‘Piratas del Caribe’ y él mismo confirmó “No pienso en Hollywood”, después del boicot que sufrió por las acusaciones de su exesposa Amber Heard.

El cine provocador de Pedro Almodóvar también se lució con el nuevo cortometraje ‘Extraña Forma de Vida’ sobre la historia de vaqueros gay, protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal (que no viajó a Francia, porque el mismo día tenía en Nueva York la graduación de su hermana Lux Pascal, actriz de ‘Narcos’). De la mano del esposo Michael Fassbender, Alicia Vikander disfrutó después una ovación de pie que duró nada menos que ocho minutos, en el estreno de 'Firebrand' con Jude Law (como un cruel Rey Enrique VIII) y un público tan famoso como Marion Cotillard y Julianne Moore.

Hacía tiempo que no se vivía un festival de Cannes como el de este año. Incluso antes de la pandemia, se había declarado una guerra en contra de Netflix y las plataformas de streaming, donde Cannes impuso que solo podían competir en cine, aquel cine que primero estrenara en un cine. Netlix se había negado, porque las leyes francesas imponen esperar más de un año entre un estreno en cine y la proyección de streaming. Y ni siquiera ‘Roma’ había pasado por Cannes, cuando ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera. Pero este año fue diferente. Tan diferente que Netflix compró en 11 millones de dólares los derechos de streaming de ‘May December’ con Natalie Portman y Julianne Moore. Y Amazon Prime se quedó con los derechos de ‘Firebrand’ con Jude Law y Alicia Vikander.

Leonardo DiCaprio con Robert De Niro incluso estrenaron de la mano de Martin Scorsese la producción de Apple Films ‘Killers of the Flower Moon’ prometiendo que pasarán primero por las salas de cine, mucho antes del streaming de Apple TV, esperando conseguir en el camino el prestigio de alguna nominación al Oscar y la recuperación económica de los 200 millones de dólares que costó la superproducción sobre un verdadero romance en medio de una serie de asesinatos indígenas durante la época en que se buscaba petróleo, en una serie de investigaciones que además fue el principio de la historia del FBI (con un jovencito Hoover que en este caso no es el mismo Leo DiCaprio que lo interpretó antes en ‘J.Edgar’).

Hasta la hija que Johnny Depp había tenido con Vanessa Paradis, Lili Rose Depp estrenó con The Weeknd en Cannes su propia serie de HBO ‘The idol’ (sobre otro romance de una estrella pop con el dueño de un night club).Y fuera del festival, en el marco de ‘Women in Motion’ creado por Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault con la marca Kering.

Cate Blanchett presentó su productora propia con el nombre Dirty Films asegurando que “Lo importante es generar conversaciones donde a veces aparezco delante de cámaras y otras veces, detrás”. Katie Holmes habló al día siguiente, para debatir sobre el rol de la mujer en el cine donde “Hoy, hay más directoras de cine y siempre es mejor contar con más puntos de vista”.

La entrega del Premio Women in Motion 2023 resultó ser para la misma ganadora del Oscar Michelle Yeoh, en reconocimiento a “un trabajo que ayuda a transformar nuestra visión del mundo”, donde ella misma también reconoció que el mundo del cine hoy cuenta con mucha más diversidad que nunca

