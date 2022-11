Todos los hijos e hijas que tuvo Rafael Banquells con dos distintas mujeres

El director y protagonista de Gutierritos (1958) tuvo una vida romántica muy movida. Rafael Banquells fue reconocido en la época del cine de oro mexicano tanto por sus producciones como por su ‘corazón de condominio’ —y por eso tuvo varios hijos con distintas mujeres.

¿Cuántos hijos tuvo Rafael Banquells?

El empresario, actor y director cubano tuvo seis hijos en total: Sylvia Pasquel, José Manuel, Rocío Banquells, Mary Paz Banquells, Rafael Banquells Jr. y Ariadne.

¿Quiénes fueron las esposas de Rafael Banquells?

Banquells estuvo casado en tres ocasiones. Su primera esposa fue Blanca de Castejón, actriz puertorriqueña que trabajó tanto en Argentina como en México.

Este primer matrimonio duró de 1934 a 1942 y no tuvieron hijos.

La segunda esposa de Banquells fue Silvia Pinal —se casaron cuando ella tenía 16 y él 30 años. Pero Pinal calificó a Rafael de ser muy celoso, “no me dejaba ni salir a la esquina”, explicó vía TVyNovelas.

Pinal y Banquells se divorciaron en 1952. Tres años después, Rafael se casó por tercera ocasión con Dinazar Núñez Jiménez, mejor conocida como Dina de Marco.

Dina y Rafael estuvieron casados por 35 años, hasta que el director murió a los 73 por un infarto. Juntos tuvieron cinco hijos.

¿Cuántos hijos tuvo Silvia Pinal con Rafael Banquells?

Silvia Pinal fue madre a muy joven edad, a los 18 años. Solamente tuvo una hija con Rafael Banquells: Sylvia Pasquel.

Sylvia, de 73 años, reveló en entrevista que se cambió el apellido de su papá a los 17 para armar su nombre artístico.

“Cuando empecé mi carrera me convencieron de cambiar el apellido para que no me relacionen con mis papás. Pero fue una tontería, nunca dejaron de relacionarme con mis papás y yo podría haber sido Sylvia Banquells perfectamente y hacer mi carrera con ese nombre”.

¿Qué fue de los hijos de Rafael Banquells y Dina de Marco?

El longevo matrimonio de Banquells con de Marco dio fruto a cinco hijos: José Manuel, Rocío Banquells, Mary Paz Banquells, Rafael Banquells Jr. y Ariadne.

Rafael Banquells Jr. siguió los pasos de su papá y se hizo actor. Salió en filmes como Pulgarcito, Pepito y los robachicos y La alegría de vivir. Además ganó el Ariel a mejor actuación infantil por su papel en Ensayo de un crímen.

Pero a Banquells Jr. lo mandaron a la cárcel por ocho meses debido a desvío de dinero.

Mary Paz Banquells estuvo casada con Alfredo Adame e hizo abuelo a Rafael Banquells con tres hijos (Alejandro, Diego y Sebastián); pero Mary Paz dejó a Adame tras sufrir violencia y en los últimos años ha tratado de retomar su carrera actoral.

Rocío Banquells, de 64, es cantante y actriz; la media hermana de Sylvia Pasquel pasó un mal trago cuando estuvo alejada de su hijo por cinco años, pues se había ido con su papá a España y no regresó a México hasta cierto tiempo.