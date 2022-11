Todos los intentos de Jennifer Aniston por convertirse en madre (y que no funcionaron)

Mucho se ha criticado a Jennifer Aniston por no haber tenido hijos; sin embargo, muy pocos sabían hasta ahora, de los intentos de la actriz por convertirse en madre, y de todos los tratamientos a los que recurrió sin éxito.

Jennifer Aniston habla de sus tratamientos de fertilidad y sus intentos de convertirse en madre

En una entrevista con la revista Allure, la actriz de ‘Friends’ habló por primera vez de sus problemas de infertilidad y la terrible lucha que enfrentó por tener hijos.

Aniston reveló que se sometió a diversos tratamientos de fertilidad, incluyendo la fecundación in vitro, pero nada de lo que intentó tuvo éxito.

“Fue un desafiante camino para mí, el camino de la maternidad. Este difícil camino incluyó múltiples rondas infructuosas de FIV, todo ello mientras los tabloides especulaban insistentemente sobre si estaba o no embarazada en secreto.

Todos los años y años y años de especulaciones... Fue realmente duro. Me sometí a fecundación in vitro, bebí tés chinos, de todo. Lo intenté todo. Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado".

Después de varios intentos, Jennifer se resignó y decidió dedicar su tiempo y energía a su carrera, y dejar de sentirse culpable por no haber podido ser madre.

“No me arrepiento de nada. En realidad, ahora siento un poco de alivio porque ya no existe el: ‘¿Puedo? Quizás. Tal vez’. Ya no tengo que pensar en eso más”.

Sin embargo, la actriz confesó que toda la especulación sobre si estaba o no embaraza, e incluso sus matrimonios fallidos, le afectaron mucho.

“Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera… Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo.

La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”.

Actualmente, Jennifer está soltera y reconoce que no tiene interés en volver a casarse, tener pareja ha dejado de ser una prioridad para ella.

“Me encantaría tener una relación, ¿quién sabe? Hay momentos en los que me haría un ovillo, me abrazaría a alguien y le diría: ‘Necesito apoyo’. Sería estupendo volver a casa y caer en brazos de alguien: ‘Ha sido un día duro’.

Me siento genial con quien soy hoy, mejor que en mi veintena o mi treintena, o incluso a mitad de mi cuarentena. Tenemos que parar de decirnos mierdas a nosotras mismas”.

La actriz también comentó que algún día hablará con más detalle sobre esta etapa tan difícil de su vida.

“He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma.