Tom Hiddleston se muere de vergüenza al recordar su audición para el papel de Thor

Al igual que sucedió con otras estrellas de la franquicia Avengers, en un primer momento, Tom Hiddleston se presentó al casting para un personaje diferente al que finalmente acabaría dando vida durante años en el universo Marvel.

(Foto: Getty Images)

Aunque su caso no sea ni de lejos una excepción –Chris Pratt perdió el papel de Capitán América a manos de Chris Evans para acabar convirtiéndose más tarde en Star-Lord y Chadwick Boseman fue considerado inicialmente para interpretar a Drax el destructor antes de hacerse con el rol protagonista en Black Panther-, la gran diferencia es que él tuvo que enfrentarse ahora al mal trago de que su audición para intentar hacerse con el rol de Thor se haga pública.

(Foto: Getty Images)

El actor británico -que terminó interpretando al hermano de Thor, Loki, sin necesidad de hacer ninguna prueba- es muy consciente de que las comparaciones siempre resultan odiosas y más cuando el mundo entero asocia al dios nórdico con el poderoso físico del australiano Chris Hemsworth.

(Foto: Getty Images)

«En aquel momento estaban buscando básicamente a actores no muy conocidos para que al público no le sonara sus caras», explicó en su defensa a su paso por el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde se emitió por primera vez ese video mientras él se tapaba el rostro con las manos para no verlo e intentar ocultar su bochorno.

https://www.youtube.com/watch?v=BTGxm6gFdsE

«Querían que la gente descubriera a esos nuevos personajes a través de actores desconocidos y el anuncio que difundieron decía: ‘Si mides más de 1’80 y tienes el pelo rubio, puedes realizar una prueba’. Creo que todos estaremos de acuerdo en que al final eligieron al hombre adecuado».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images