“Trabajé limpiando jaulas de leones y cortando cabezas de pescado”, los insólitos y variados trabajos que tuvo Sylvester Stallone antes de convertirse en una súper estrella

Platicamos en exclusiva con el protagonista de la película ‘Samaritan’ sobre su fórmula para alcanzar la fama mundial, sin perder la humildad.

Antes del Capitán América, Batman o Súperman el mundo del cine tenía otros héroes mucho más humanos como Rocky o Rambo. Y ahora, con la superproducción ‘Samaritan’, Sylvester Stallone entra en el universo de los más nuevos superhéroes como el protagonista de esta historia donde se le creía muerto, hasta que un adolescente descubre los súperpoderes que había escondido.

Fabián W Waintal platicó en exclusiva con Sylvester Stallone para Vanidades sobre su fórmula para mantener la humildad, a pesar de su fama mundial, y nos contó que en parte se debe a que, antes de la fama arrolladora de Rocky y Rambo, pasó por una serie de trabajos, algunos de ellos realmente insólitos, como limpiador de jaulas de leones o cortador de cabezas de pescado:

Vanidades: ¿Cómo logras mantener la humildad detrás de tanta fama?

Sylvester Stallone: Tuve toda clase de trabajos extraños, desde portero hasta cantinero, cortando cabezas de pescado o trabajando en jaulas de leones hasta acomodador de cine donde era el tercero que usaba el mismo esmoquin. Pero aprendes, realmente aprendes. Y creo que agrega a la experiencia humana. Por ejemplo, yo disfruto hoy la actuación mucho más que cuando tenía 30 o 35. Cuando crees que sabes todo y no sabes nada.

Pienso que la mente del hombre no se endurece hasta los 41 (años), Todavía estás aprendiendo. Crees que todo está bajo control, pero todavía no.

Sobre su nueva película ‘Samaritan’ y la humanidad de los superhéroes reales

Vanidades: Uno de los grandes temas de ‘Samaritan’ es la posibilidad de conseguir una segunda oportunidad en la vida ¿Qué tan importante es esa idea, a nivel personal para Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone: Desafortunadamente, los seres humanos sólo aprendemos de nuestros propios errores. Cuando tus padres te dicen que no te acerques al fuego porque está caliente, no les haces caso, hasta que te quemas. Y después, pasamos la segunda etapa de nuestra vida tratando de arreglar algunas de nuestras estúpidas decisiones. Todos decimos “Si hubiera sabido en aquel entonces lo que hoy sé, me pregunto lo que hubiera sabido”. Yo capitalizo todo eso.

El peor miedo para cualquiera en este planeta es quedarse solo, vivir solo o a lo mejor morir solo. No hay nada peor que esa idea. De eso se trata ‘Samaritan’ y de eso se trataba Rocky 6. Por eso nadie quería hacerla, pero quienes lo viven, se identifican, y yo trato de tocar temas con los que la gente se identifique.

Yo sé muy bien lo qué significa estar completamente solo; sé muy bien cómo (eso) te rompe el corazón.

Sobre las escenas de acción y cómo honrar la edad de un Sylvester Stallone de 76 años

Vanidades: ¿Hasta qué punto cambia el entrenamiento para las escenas de acción hoy, a los 76 años, con Samaritan en comparación con las viejas épocas de las primeras versiones de Rocky o Rambo?

Sylvester Stallone: Supongo que hay un punto donde yo ya no puedo actuar como un Rambo de 29 años, porque también tengo que honrar mi edad. No soy quien solía ser, pero todavía estoy ahí.

En el caso de Samaritan me pareció que este personaje ya tenía su historia resuelta, aunque todavía tiene un gran poder físico en vez de velocidad. No es de los que va saltando de un lado al otro. Es un individuo muy pero muy, muy poderoso que todavía vive en el mundo real. No puede volar ni ver a través de las paredes, no tira fuego por la boca.

Es un superhéroe único, como un moderno Hércules. Es esa clase de héroe místico. Y creo que esos son con los que también nos podemos identificar todos porque, si le pegan lo suficientemente fuerte, desaparece o puede morir, como cualquiera de nosotros.

