Tras dos compromisos: ¡Lady Gaga vuelve a la soltería!

Las sospechas de que algo podía no marchar bien entre ellos surgieron hace poco más de una semana cuando ella asistió a la gala de los Grammy sin el anillo que su ya ex le entregó al proponerle matrimonio. Ese detalle, sumado al hecho de que no hubiera ni rastro dea lo largo de la ceremonia a pesar de que su chica se hizo con tres galardones, generó cierta inquietud entre los fans de la estrella que esperaban verla pasar por el altar en un futuro cercano. Los más optimistas, sin embargo, trataron de restar importancia a la situación recordando que no era la primera vez quese dejaba en casa la impresionante pero aparatosa joya antes de una de sus apariciones públicas.