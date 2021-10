¿Tristan Thompson está tratando de reconquistar a Khloé Kardashian?

La relación de Khloé Kardashian con Tristan Thompson en la actualidad se limita a lo estrictamente necesario para que ambos puedan seguir educando juntos a su única hija en común, True. Gracias a las breves apariciones que el deportista realiza en el programa Keeping Up With the Kardashians desde que se supiera que le había sido infiel a la celebridad con varias mujeres antes del nacimiento de la niña y que meses después había besado a Jordyn Woods -amiga íntima de la hermana menor de Khloé, Kylie Jenner-.

Se sabe que su trato con su antigua familia política es también muy tenso porque ninguno de ellos lo ha perdonado aún por su traición a pesar de que tratan de hablar lo menos posible de lo ocurrido.

La evidencia

Por eso resultó bastante sorprendente que este fin de semana, Tristan publicara un comentario en la imagen que su exnovia compartió de la última campaña publicitaria que realizó para la marca Guess, en la que emula a la antigua playmate, Anna Nicole Smith, para asegurarle que estaba «perfecta». Lo más curioso es que ese mensaje desapareció poco después, lo que llevó a los seguidores de Khloé a preguntarse, si lo eliminó ella misma o Tristan al darse cuenta de que ese cumplido no fue bien recibido.

El fallido intento de reconquistarla

La última información que compartió la estrella televisiva acerca del jugador de la NBA es que él ha intentado besarla tras la fiesta de cumpleaños de True, a la que lo invitó por el bien de su pequeña, solo para toparse con una firme negativa.

«¿Acaso llevo pegado en el frente un cartel que diga “soy una tonta”?

-Se quejó Khloé en aquel momento, claramente indignada al darse cuenta de que su ex pensaba que todo había quedado en olvido.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images