Un Oscar muy femenino…

Con el Oscar de este año se habló de inclusión y diversidad, detrás de los dos premios de Black Panther, además coronar a Spike Lee o Mahershala Ali y la Mejor Película Green Book con temas racistas, exponiendo otros planos como la empleada doméstica de Roma y la homosexualidad de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y la reina Ana de The Favourite, mientras la Mejor Canción de Lady Gaga debatió sobre el perfil “superficial” de la gente. Pero muy pocos se dieron cuenta que las mujeres fueron las verdaderas protagonistas porque 11 de las 24 ganadoras al Oscar son premios… femeninos.

Detrás del escenario, Lady Gaga nos dijo que le encantaría que el día de mañana no haya categorías masculinas ni femeninas, aunque ella perdió como Mejor Actriz frente a Olivia Colman con The Favourite, pero se llevó el Oscar como Mejor Canción Original, con “Shallow” de A Star Is Born, ganándole a otras tres canciones nominadas que habían sido compuestas por hombres (la quinta nominación también tenía otra mujer, con Diane Warren y el tema “I’ll Fight” que cantó en el escenario Jennifer Hudson).

Lady Gaga se llevó a casa la codiciada estatuilla dorada. (Foto: Getty Images)

Como Mejor Actriz Secundaria, Regina King ganó con If Beale Street Could Talk en la historia de una mujer embarazada que trata de probar que su futuro marido es inocente de un crimen. En la categoría Mejor Película Extranjera ganaron México y Alfonso Cuarón con una historia tan femenina como Roma, pero también pasaron por alto otra mujer, la productora Gabriela Rodríguez. El Mejor Documental Cortometraje de Rayka Zehtabchi y Melissa Berton hasta hablaba de la menstruación.

Rayka Zehtabchi y Melissa Berton. (Foto: Getty Images)

Y, por supuesto, no sorprendió que ganaran mujeres como Ruth Carter por Mejor Vestuario de Black Panther o Kate Biscoe y Patricia DeHaney detrás del Oscar de Vice como Mejor Peinado y Maquillaje (más maquillaje que peinado, porque en el cine Christian Bale aparece medio calvo).

Pero hasta premiaron a las mujeres Domee Shi y Becki Neiman-Cobb con el dibujo animado Bao de la categoría Mejor Cortometraje Animado (muy animado, pero no tan corto porque dura diez minutos). Y el Mejor Cortometraje de Acción Skin (menos corto todavía, con 20 minutos de duración) lo ganó Jamie Ray Newman con Guy Nattiv.

Hasta en la historia de Queen con Bohemian Rhapsody que fue la gran ganadora con cuatro estatuillas, tuvo un Oscar femenino en Mejor Edición de Sonido con Nina Hartstone además de John Warhurst. Será por eso que este año, más que nunca, las mujeres deberíamos cantar “Somos LAS campeonas”.

Las ganadoras:

Gabriela Rodríguez es la productora de ‘Roma’, con Alfonso Cuarón.

Mejor Película Extranjera

– “Roma” Mexico

Mejor Actriz Principal

– Olivia Colman en “The Favourite”

Mejor Actriz Secundaria

– Regina King en “If Beale Street Could Talk”

Mejor Vestuario

– “Black Panther” Ruth Carter

Mejor Documental Cortometraje

– “Period. End of Sentence.” Rayka Zehtabchi y Melissa Berton

Mejor Peinado y Maquillaje

– “Vice” Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia DeHaney

Mejor Canción Original

– “Shallow” de “A Star Is Born”

Música y Letra por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt

Mejor Diseño de Producción

– “Black Panther” Diseño de Producción: Hannah Beachler; Decoración de Estudio: Jay Hart

Mejor Cortometraje Animado

– “Bao” Domee Shi y Becky Neiman-Cobb

Mejor Cortometraje de Acción

– “Skin” Guy Nattiv y Jaime Ray Newman

Mejor Edición de Sonido

– “Bohemian Rhapsody” John Warhurst y Nina Hartstone

Por: Melody Waintal / Foto: Getty Images