Victoria Beckham está encantada con su imagen actual

Si hace unos días la diseñadora Victoria Beckham dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que, en algún momento del futuro, recurra a las bondades de la cirugía estética para retocar determinados signos del inevitable proceso de envejecimiento, todo ello después de asegurar que de momento no se sentía «tentada» por tales artificios, ahora la excantante quiso dejar patente que está más que satisfecha con su apariencia física e, incluso, que disfruta cada vez más de todo lo que conlleva eso de «hacerse mayor».

(Foto: Getty Images)

«No me molesta hacerme mayor y no voy a intentar parecer más joven de lo que soy. Solo quiero lucir bien y sana para la edad que tengo: tratar de convertirme en la mejor versión de mí misma y cuidarme al máximo. La verdad es que no quiero cambiar nada de mi apariencia«, explicó feliz en su entrevista de este lunes en el programa británico This Morning.

(Foto: Getty Images)

«Sinceramente, me gusta experimentar todo lo que implica este proceso de envejecer, me gusta cómo soy porque es lo que hay, es lo que me define. Todos nos vamos a hacer mayores y eso es algo que tengo completamente aceptado», añadió para poner de manifiesto que vive un momento de plenitud a todos los niveles.

(Foto: Getty Images)

Estilo de vida exigente

La que fuera vocalista de las Spice Girls, madre de cuatro hijos junto al exfutbolista David Beckham, siempre le ha otorgado una gran importancia a la actividad deportiva y, en general, a la necesidad de extraer todo el potencial de su cuerpo, aunque su caso nada tiene nada que ver con la mera vanidad o un deseo de elevar su autoestima, sino con las particularidades de una profesión y una vida doméstica muy intensas y exigentes en el plano físico.

(Foto: Getty Images)

«Espero mucho de mi cuerpo y por eso me entreno tanto. Quiero ser la más profesional, la mejor madre y la mejor esposa, y por eso tengo que tratarle muy bien. También tengo que asegurarme de que está siempre lleno de energía, porque mis jornadas de trabajo son muy largas y además soy madre: requiero mucho ‘combustible’ para cultivar mi estilo de vida«, explicó sobre lo frenético de su día a día.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images