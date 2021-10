Will Smith rapea como el Genio de la lámpara en la nueva versión de «Aladdin»

Cuando Will Smith anunció a mediados del año pasado que quería reavivar su carrera musical, que había quedado detenida hacía más de una década, no estaba bromeando. En aquel momento, el actor respaldó su declaración de intenciones publicando en YouTube un tema titulado ‘To The Clique’ en el que hacía un breve repaso a su trayectoria por si las nuevas generaciones habían olvidado sus logros al tiempo que celebraba la estabilidad que había encontrado como hombre de familia, y poco después llegaría su colaboración con Marc Anthony y Bad Bunny en ‘Está Rico’.

Todo apunta a que el intérprete sigue empeñado en apostar a fondo por esa faceta profesional y aprovechará cualquier ocasión que se le presente para recordar al mundo que, además de una estrella de Hollywood, también es un rapero muy solvente.

Este martes se estrenó el nuevo trailer de Aladdin, la nueva versión del clásico Disney que ha dirigido Guy Ritchie con Mena Massoud y Naomi Scott en los papeles protagonistas y, por supuesto, con Will Smith recogiendo el testigo de Robin Williams como Genio de la Lámpara Mágica. Su elección para un papel tan icónico generó opiniones encontradas desde un principio entre los fans de la película, en especial cuando vieron la luz las primeras imágenes promocionales en las que su Genio no era en absoluto azul, aunque él se apresuró a calmar los ánimos asegurando que esa era solo la ‘versión humana’ y que en la mayor parte de sus escenas sí luciría su característico azul intenso.

Ahora, el mencionado tráiler ofrece el primer adelanto de cómo ha defendido Will Smith un número musical legendario como la canción ‘No hay un genio tan genial’ que sirve para presentar al Genio y que él ha decidido rapear con mucha soltura. Por supuesto, las comparaciones resultan inevitables y odiosas, y habrá que esperar al próximo 24 de mayo para juzgar el resultado final, pero por el momento las redes sociales -ese foro de debate despiadado en que todo se juzga- parecen haber decidido darle al actor el beneficio de la duda, cuando no directamente su bendición por la manera en que ha hecho suyo un rol tan icónico.

