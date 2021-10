Winona Ryder: los icónicos personajes que la volvieron la reina de Hollywood

Durante mucho tiempo se colocó como la niña favorita de Hollywood por sus maravillosas interpretaciones. Estas son las mejores películas de Winona Ryder.

Las calles de Hollywood son testigos de su fama, con la estrella que lleva su nombre en el 7018 Hollywood Boulevard. Las películas de Winona Ryder dieron a conocer su maravilloso talento, mismo que la llevaría a ser una de las consentidas de Hollywood por su aspecto angelical

Hasta Johnny Depp todavía tiene rastros del tatuaje que se hizo con el nombre de Winona cuando estuvieron de novios, aunque después de la separación lo modificó a solo Wino Forever.

También fue novia durante dos años de Matt Damon, después de que Gwyneth Paltrow los presentó en una entrega de los premios Oscar.

No es pura coincidencia que Winona se llame como la ciudad Winona de Minnesota, porque ahí nació el 29 de octubre de 1971, con el nombre de Winona Laura Horowitz (“Noni” para los amigos).

Como si hubiera salido de una verdadera película de Hollywood, incluso se crió en un rancho del norte de California donde ni siquiera había electricidad. Y sus padres eran amigos de un poeta: Allen Ginsberg.

El tema de la actuación surgió cuando Winona tenía 10 años y tomó las primeras clases en el American Conservatory Theater.

En una de sus primeras audiciones profesionales, el director David Seltzer la había rechazado para la película Desert Bloom, de Jon Voight, pero decidió contratarla para uno de los roles protagónicos de Lucas, junto a un jovencito Charlie Sheen.

Fue ahí donde Winona decidió usar como apellido el segundo nombre del cantante Mitch Ryder , mientras escuchaba su música.

La película Beetlejuice, con Michael Keaton, Alec Baldwin y Geena Davis, la convirtió al instante en la estrella adolescente que siguió cosechando éxitos.

“SIENTO QUE TIM BURTON me dio una carrera con Beetlejuice, porque si no hubiera sido por esa película, no sé si Hollywood hubiera sabido qué hacer conmigo”.