Yuri afirma que 'con esta generación de cristal' no podría haber otra artista como ella

¿Te imaginas a alguien más siguiendo los pasos de Yuri? La época estrella de los artistas llega a su fin, aunque el legado perdura. Aún así, a la cantante jarocha le encantaría conocer a una ‘mini Yuri’ que demuestre ser su heredera en el lado artístico. Desafortunadamente la cantante mexicana no ve que esto pueda suceder en un futuro cercano, pues considera que no hay alguna sucesora pertinente dentro de la nueva generación de jóvenes, que señala como ‘la generación de cristal’.

Yuri afirma que los jóvenes son una ‘generación de cristal’

La intérprete habló en entrevista con De Primera Mano y que durante sus inicios ella siempre destacó entre sus parientes porque tenía ‘alma de guerrera’: “yo creo que ese molde, como decía mi mamá, ya se rompió. Porque mi mamá se lo decía mucho a mis hermanos, por eso ellos a veces me veían con cara de fuchi. Mis hermanos también quisieron ser artistas, pero no tenían el espíritu que yo tenía, de guerrera”.

Aprovechó estos momentos para seguir explicando cómo es que la disciplina ya no se domina entre los jóvenes de la actualidad. "Yo sería feliz de encontrarme a una Yuri chiquita; daría mi vida por esa niña porque son pocas, eh […] La nueva generación se cansa por todo. ‘Señora, me está dando el sol’, ‘sí, pero tú eres jardinero’, ‘sí pero ya no aguanto’, ‘¡¿cómo, cuántos años tienes?!’, ‘22’, ‘Ay no, mi amor, dedícate a otra cosa’”, expuso Yuri como ejemplo.

"Las generaciones de ahora son generaciones de cristal, se cansan rapidito. No, acá los que aguantamos vara somos los setenteros, ochenteros", dijo Yuri en De Primera Mano.

Yuri dijo a VANIDADES en la edición de diciembre 2021 que asegura que es una mujer plena, fuerte y segura. “Soy una princesa, porque soy hija de un rey, y como tal me debo de comportar: si fracaso, me levanto. He vivido muchas pruebas, pero no pierdo la alegría, soy una guerrera y eso te lo da la comunión con Dios”. Del Año Nuevo sólo espera salud para ella y su familia, “ya no hago planes”, dice.