Yuri se compara con Marilyn Monroe y estallan las críticas en su contra

La artista mexicana se ha declarado como una gran admiradora de la diva de Hollywood, y recientemente se caracterizó como ella y compartió la imagen en su perfil de Instgaram; sin embargo, fue el comentario que acompañó a la imagen, lo que causó controversia. Checa cómo luce Yuri como Marilyn Monroe.

Yuri lució un vestido en color dorado muy parecido al que algún día lució la bella actriz de Hollywood, también arregló su cabello y se maquilló como Marilyn, y posó igual que ella para capturar la imagen.

Sin embargo, no fue el look ni la imagen lo que desató las críticas, fue el mensaje que la acompañaba, pues la artista mexicana, aseguraba que mucho le tenía envidia por su éxito.

“Marilyn Monroe dijo un día… ‘… El éxito hace que mucha gente te odie, me gustaría que no fuese así… Sería maravilloso disfrutar el éxito sin ver envidia en los ojos de los que te rodean...”.

Algunos de los comentarios que la criticaba, dicen:

Algunos otros piensan que el comentario de Yuri, es en defensa de las personas que la critican por los comentarios que ha realizado a la comunidad LGBT+. Estos son algunos de los comentarios al respecto:

“Señora, no la envidian por su éxito, si no por su hipocresía, al llamarse una persona religiosa, le hacen ver la realidad de su carrera, que está a nada de acabar gracias a sus propias palabras”.

En otras declaraciones, Yuri habló de su admiración por Marilyn como actriz, y de lo que piensa de ella como mujer.

Hay algunas cosas que admiro de ella y otras que no, que deberíamos de tomar ejemplo de que las mujeres no nos podemos minimizar para querer llegar, porque se dicen tantas cosas de ella, algunas reales, otras no en relación a querer llegar al poder y a que la amaran; no tenía la capacidad para ser feliz. No fue una mujer que tuvo una familia", dijo Yuri.