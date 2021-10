Zoe Saldaña niega la existencia de fotografías suyas desnuda

A lo largo de las últimas semanas, una cuenta de Instagram publicó una serie de imágenes atribuidas a la actriz Zoe Saldaña en las que ella aparecería desnuda. Este fin de semana, la existencia de esas imágenes comprometidas por fin llegaron a sus oídos y su reacción no se hizo esperar.

La intérprete de Guardians of the Galaxy aclaró, en primer lugar, que ella no es la persona que aparece en esas instantáneas que fueron alteradas digitalmente para poner su rostro en otro cuerpo y prometió, además, que tomará medidas para castigar a su autor.

«Quien quiera que seas, ***, deja de publicar estas fotografías falsas. Yo nunca he permitido ni permitiré que se tomen fotografías de esa naturaleza de mi cuerpo o de mí. A todos los que estén leyendo esto, que sepan que esa no soy yo. Todo esto resulta ofensivo, insultante y humillante para cualquier mujer», expresó la estrella de Hollywood en un comunicado difundido a través de su propio perfil en esa misma red social que, por alguna razón desconocida, decidió eliminar.

«Te voy a denunciar ahora mismo para que quede muy claro que no pienso permitir que se me convierta en una víctima y que no me quedaré calladita ante algo así. Siempre me defenderé a mí y al resto de mujeres que no disponen de una voz como la mía para hacerlo ellas mismas. No vas a poder esconderte como un cobarde tras el anonimato que te ofrece esta plataforma para salirte con la tuya».

