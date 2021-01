Anne Hathaway confesó en un show que no le gusta que la llamen por su verdadero nombre. ¿La razón? Se siente «regañada».

Anne Hathaway es la actriz que nos alegró durante el 2020. No solo por su soltadura en participar en una de las películas con peor crítica del año —el revival de Witches—, sino porque sigue fiel a esa buena actitud aún Locked down —como el nombre de su nueva película—. Y como se le estima tanto, es importante prestar atención a su nueva petición: dejarle de llamar Anne. ¿Por qué?

Anne Hathaway pide que ya no la llamen por su nombre original

Todo sucedió en el programa de Jimmy Fallon, mientras promocionaba Locked Down. Fue cuando entonces le explicó al host del show que no le gusta ser llamada por el nombre de ‘Anne’.

Y dijo: «Llámenme Annie. Todo mundo, llámenme Annie, por favor». Y contó una anécdota: «Cuando tenía 14 años, hice un comercial y mostré mi tarjeta SAG. Me preguntaron cuál sería mi nombre, y Anne parecía la elección correcta. Pero no se me ocurrió que así me llamarían todos por el resto de mi vida, Anne».

«Spy Annie, en mis proyectos me llaman Miss H. o Hath, así que díganme lo que sea, menos Anne»

Y según manifiesta la actriz de 38 años, la única persona que le llama Anne es su mamá, «y solo lo hace cuando está realmente enojada. Por eso, cada vez que alguien en público dice mi nombre, siento que me van a gritar».

Anne Hathaway hizo su propia alfombra roja en casa y luce extra glamurosa

¿Acaso huele a función de fin de semana? Locked Down, el proyecto cinematográfico de comedia romántica ambientada en la pandemia, acaba de estrenar en HBO Max.

Hathaway dijo a Reuters: «No creo que ninguno de los dos sepa cómo lo logramos», refiriéndose a su coprotagonista Chiwetel Ejiofor, quien agregó: «Fue complejo, pero my divertido».

Y como el estreno no pudo tener su merecido recibimiento, Annie decidió celebrarlo desde casa a su modo. Usando tres conjuntos diferentes para modelar en el jardín y lucir extra glamurosa para ver una película online.

Los diseños que portó en tonos metálicos son de Azzaro (el dorado con volantes), Versace (el color oro rosa con escote y apertura lateral) y Vivienne West Wood (plateado).

