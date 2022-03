Cómo lucen las actrices que darán vida a María Félix en la nueva serie de Televisa Univisión

Ya salió a la luz cómo lucirán las actrices que le darán vida a la icónica María Félix para la serie de Televisa Univisión. En esta bioserie veremos a Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara encarando a La Doña en diferentes etapas de su vida.

Sandra Echeverría como María Félix para la bioserie de Televisa

Sandra, conocida por telenovelas como La Fuerza del Destino y El Cartel de los Sapos, dará vida a la diva del cine mexicano. Al elenco de esta icónica mujer se le suman Ximena Romo (Dime cuándo tú, Como si fuera la primera vez) y Abril Vergara para interpretar a María Félix en otras épocas.

Echeverría compartió en redes su emoción por el protagónico: "No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres [Ximena y Abril]. ¡Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Como dirían por ahí, "la mujer que se robó el siglo"".

La nueva bioserie de María Félix para Televisa Univisión compartirá facetas personales y profesionales de La Diva

Esta bioserie —que aún no cuenta con un título oficial— mostrará las diferentes facetas de María Félix, desde las profesionales hasta las más personales.

Televisa Univisión destaca que "a 20 años de su muerte, la primera serie que retratará a la leyenda de la actuación será realizada por un equipo en su mayoría de mujeres". Esto porque fue producida por Carmen Armendáriz, dirigida por Mafer Suárez y escrita por Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Trejo y Gabriela Rodríguez.

La producción de ViX+ Originals y TelevisaUnivision contará también con la participación de Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Úrsula Pruneda, Ramon Medina y Helena Rojo.