Helen Mirren, Claire Foy y más actrices que han interpretado a la reina Isabel II

La monarca de la pantalla: actrices que han tomado el papel de la reina Isabel II tanto en series (hola, ‘The Crown’), como en películas —y hasta han ganado premios por ello.

Cuando se trata de la realeza, no podemos evitar pensar en todas las piezas cinematográficas y televisivas que se han hecho en torno a ella. Y es que la familia real más famosa de todas no podía quedarse sin estelares en pantalla. Pero como en todo, un personaje sobresaliente es nada más y nada menos que la monarca. La reina Isabel II ha sido representada en diversas actrices —y de todas las edades—, desde la supergalardonada Helen Mirren, pasando por la gran promesa de Olivia Colman y ahora debutando, Imelda Staunton.

Esta es una selección de las actrices que han interpretado a la reina Isabel II a lo largo de los años. ¡Y estamos ansiosas por conocer a las que vendrán!

CLAIRE FOY – ‘THE CROWN’ (2016)

–No por nada lleva el nombre Claire Elizabeth Foy—. Esta actriz británica (37) interpretó a la joven Isabel II (cuando su papá le decía de cariño Lilibet) en las dos primeras temporadas de The Crown. Ganó un Emmy, un Golden Globe y dos SAG Awards por su trabajo en el show. De acuerdo con Town&Country, Foy se sintió ‘muy afortunada de retratar a una mujer tan fuerte en la historia’.

HELEN MIRREN – ‘THE QUEEN’ (2006)

La actriz de ahora 67 años interpretó a la reina en uno de los momentos más álgidos para la familia real, la muerte de la princesa Diana. The Queen fue dirigida por Stephen Fears y a la intérprete le valió un Oscar, Globo de Oro, BAFTA y SAG Award a Mejor Actriz. En esta entrevista con Blackfilm, Mirren contó que vio muchos testigos en video del accidente de Diana y de la reacción de la reina para simularla lo mejor posible.

OLIVIA COLMAN – ‘THE CROWN’ (2019)

La ganadora de un Oscar, Olivia Colman, interpretó a la reina Isabel en las temporadas 3 y 4 de The Crown, iniciando desde la época de los setenta. Vivió la salida de Winston Churchill, la llegada de Margaret Thatcher, la boda de su hijo el heredero y la supervivencia de su matrimonio. Ganó un Golden Globe por su interpretación, y al Financial Times confesó que ‘se enamoró ligeramente de la reina’, quien a sus palabras tiene ‘tal humildad y un toque de estoicismo’.

SARAH GADON – ‘A ROYAL NIGHT OUT’ (2015)

Esta es la película que pone en ficción el documental que muestra lo que la reina Isabel II catalogó como «la mejor noche de su vida». Ubicada cuando los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición de la Alemania Nazi, en el Día de la Victoria de Europa. Relata cómo unas jóvenes Elizabeth (Sarah Gadon) y princesa Margarita persuaden a sus papás para celebrar el suceso con la multitud. Las cosas cambian su rumbo cuando la futura reina conoce a otro apuesto joven y todo se pone de cabeza.

IMELDA STAUNTON – ‘THE CROWN’ (2022)

La actriz acreedora de un Oscar será la «nueva» reina Isabel II para la quinta y sexta temporada de The Crown. Su papel se anunció en 2020 y la plataforma de streaming ya liberó la primera imagen de cómo lucirá como la monarca. En entrevista para el show radiofónico de la BBC, Imelda confesó que este papel ‘sería un tipo de reto’. «Estoy interpretando a la reina con la que estamos un poco más familiarizados».

JESSICA ELLERBY – ‘PENNYWORTH’ (2019)

La reina Isabel como jamás se ha visto (y difícilmente se verá). Es una serie televisiva estadounidense que presenta una realidad alterna del Londres en los 60, donde Jessica Ellerby interpreta a la joven monarca involucrada en una serie de sucesos criminales.

Jeannette Charles

No solo ha actuado una vez como la reina, sino varias, pues esta actriz británica de 93 años tenía un enorme parecido a la monarca. Salió en Queen Kong (1976), una parodia sobre King Kong y en The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988), donde interpreta a la reina Inglaterra viajando a Estados Unidos y se involucra con un despistado policía que debe protegerla.

¿Cuál crees que es la actriz que más se parece a la reina Isabel II?

