Adamari López recibió críticas porque aún dormía con su hija de 6 años

Ver a los hijos crecer tan rápido definitivamente no es algo sencillo —y si alguien lo ha externado, es Adamari López. La conductora puertorriqueña tiene una hija de 7 años con la que ha compartido infinidad de momentos especiales, pero que también le ayudó a superar la ruptura con su ahora expareja hace un año.

Y uno de los temas que más incumbe al desarrollo de los niños es dormir en su propia cama. Esta situación giró en torno a la relación de Adamari con Toni Costa —y hasta tuvo que ver con la separación.

¿Cuántos años tiene la hija de Adamari López?

Alaïa Costa-López es la hija de Adamari López y Toni Costa, nació en 2015 y tiene 7 años; es producto de la relación que tuvieron la actriz y el bailarín, pero nunca se casaron.

Adamari ha dado declaraciones sobre la nula probabilidad de regresar con Toni: “creo que tomé decisiones inteligentes que son para mi bien […] fueron decisiones pensando en mi bienestar emocional, y sobre todo en cómo eso repercute también en el bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación”.

Adamari López confesó que aún dormía con su hija de entonces 6 años

Aunque la pareja inició en 2011 y se separó a mediados del 2021, fue apenas este año que Toni Costa reveló uno de los factores que ‘enfrió’ la situación entre ambos.

Costa habló con Laura Bozzo en La casa de los famosos 2 y reveló que su hija dormía en medio de ellos dos. “Empezamos con la típica cunita al lado de la cama, luego tocaba ya pasarla a su cuna en el otro cuarto y eso nunca ocurrió”, confesó.

El artista afirmó que su hija, ahora de 7, seguramente todavía duerme con su madre. “Yo sé que eso fue una de las cosas que pues nos separó… porque si quieres intimidad, y buscas un momento o lugar, pues esto no era lo más propio e ideal para hacerlo”.

“Hay una barrera en medio que, aunque esa barrera sea tu bebé, no deja de ser una barrera —que los une para toda la vida— […] Hay cosas que son básicas”, mencionó Toni Costa.

Por su lado, hace un año Adamari Lopez explicó que su hija finalmente decidió dejar de dormir con mamá, pero quiso tener una cama al lado de la suya.

“Mi gente linda! Les cuento que Alaïta está creciendo muy rápido y desde que inició este nuevo año escolar ya no quiere dormir más con mamá en la misma cama, así que tuvimos una gran idea! Miren de qué se trata, y bueno ya irá llegando el momento para todo”, explicó la actriz en un video.

Básicamente, Adamari y Alaïta comparten la misma habitación pero duermen en cuartos distintos. “Ella está tan feliz con este cuarto dentro del cuarto de mamá. Le hace mucha ilusión poder seguir creciendo y sintiéndose de alguna manera independiente. Yo quiero respetarle su deseo, pero no me hace gracia, realmente yo quisiera que duerma aquí al ladito mío, en estos momentos que también me hace compañía”, confesó la Boricua.