La hija de Biby Gaytán cumple un año con su novio libanés a pesar de las críticas: "ella tiene que vivir su vida"

Ale Capetillo ya cumplió 1 año de noviazgo con Nader, el galán libanés que conoció en Madrid —ciudad en la que la joven hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo está estudiando. Lo cierto es que al novio de Ale lo han criticado porque “no tiene buena pinta”, pero esta pareja con 13 años de diferencia evadió toda clase de comentarios y hoy día celebran los 365 días que llevan juntos.

¿Dónde vive Ale Capetillo y qué estudia?

Siempre que le preguntan a Ale si se vería influenciada por el pasado de sus padres y consideraría dedicarse a la actuación, responde: “pues no sé, si se diera la oportunidad no lo negaría”. Alejandra, de 23 años, estudió negocios internacionales y trabajó en el lanzamiento de su propia línea de ropa antes de irse a Europa (aunque esto ya no sucedió). Actualmente reside en Madrid y, además de ser influencer, sigue con la frente en alto para especializarse en moda, el tema que más le apasiona.

¿Quién es el novio de Ale Capetillo?

A pesar de ser muy abierta en redes sociales, Ale Capetillo mantiene en velo de misterio a su novio Nader, quien es libanés y también reside en Europa. El casi medio millón de seguidores de Ale hacen todo tipo de comentarios respecto a la relación, confirmando que “lucen increíbles juntos” o que “es demasiado grande para la mexicana” —Nader es presuntamente 13 años mayor que Ale Capetillo.

Lo cierto es que ninguno se detiene en compartir este lazo especial. La influencer escribió “365 mañanas de café contigo” ("365 morning coffees with u") y compartió una recapitulación de cómo han vivido su noviazgo. Lee aquí: ¡El novio de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo le entregó el anillo!

Un miembro de la familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo dijo bajo anonimato a TvNotas que ninguno de los dos “está de acuerdo con esa relación [Ale y Nader] porque lo han investigado [a Nader] y no les gusta nada su vida”. Según el informante, los presuntos vicios de Nader son “fumar, beber y que es un mujeriego”.

Lo que más temen Biby y Eduardo, según la entrevista, es que su hija se convierta al islám, “y los aleje de ellos y de sus sueños, pues esa religión tiene tradiciones muy arraigadas y las mujeres están muy limitadas en cuanto a su libertad”. Se sabe Ale Capetillo visitó el Líbano con Nader y en redes sociales le preguntaron, ‘¿qué tal te recibió su familia?', a lo que contestó: “demasiado bien, la cultura es muy familiar a la mexicana, entonces me sentí muy cómoda”.

En la foto del primer aniversario de novios, seguidores de la jove Capetillo dieron el visto bueno a Nader, quien tiene 35 años: “ella tiene que vivir su propia vida, sus propias experiencias, así como sus padres vivieron las propias —así que vivan y dejen vivir”, “creo que para cualquier padre lo más importante es ver feliz y plenos a los hijos...Bendecido sea ese Amor”, “se ven extremadamente enamorados”.