Estos son los hijos y la esposa de Alejandro González Iñárritu —y el bebé que murió a los pocos días de nacido

Alejandro González Iñárritu vivió en el Festival de Venecia muy bien acompañado de su esposa y sus dos hijos.

Quién es la esposa de Alejandro González Iñárritu

El oscarizado director mexicano lleva más de dos décadas con su esposa María Eladia Hagerman. Estudió diseño en la Universidad Iberoamericana —al igual que su esposo— y su fascinación por el arte popular la llevó a fundar junto con su socia Maggie Galton la firma Onora, que son productos artesanales.

Años atrás habló con XL Semanal sobre su esposa: “me enamoré de mi mujer en el momento en que oí su nombre. Alguien dijo ‘va a venir al cine con nosotros María Eladia Hagerman’. Y pensé ‘wow, qué gran nombre’. Es un nombre raro, antiguo, y el apellido sonaba como al helado Häagen-Dazs. Fue la combinación de esas dos cosas. En ese momento, ya estaba enamorado. Luego la vi y me dije ‘oh Dios mío, tiene que ser mía’”.

Quiénes son los hijos de Alejandro González Iñárritu

Iñárritu llevó a la alfombra roja de Venecia a sus dos hijos, Eladia (26 años) y Elíseo (24 años). Estos dos jóvenes llevan una vida de bajo perfil y rara vez se les ve en la red carpet acompañando a su padre, pero este año fue la excepción.

Lamentablemente Alejandro González Iñárritu y su esposa perdieron a un bebé a los pocos días de nacer, en 1996; se llamaba Luciano Mateo y murió por una afección respiratoria. De esto también habló el director en la entrevista citada.

“Mi hijo murió muy pequeño. Me rebanaba la cabeza tratando de entender a qué había venido ese chiquillo al mundo. Quizá a hacerme madurar a mí. La muerte de mi hijo me ayudó a ver la existencia de forma distinta y me instó a dejar de perder el tiempo”.

A raíz de esto, la película 21 Gramos está dedicada a su esposa con este mensaje: “A María Eladia, pues cuando ardió la pérdida, reverdecieron sus maizales”.