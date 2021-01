Ali Mills, ¿la heroína de la temporada 3 de ‘Cobra Kai’?

Muchos iniciamos el 2021 disfrutando de la tercera temporada de ‘Cobra Kai’, serie que se ha convertido en una de las favoritas para quienes fueron fanáticos de las películas ‘Karate Kid’ y tienen alma ochentera. Y la pregunta… ¿Saldrá Ali Mills?

(Esta nota contiene spoilers)

Además de esperarla con ansias tras el fin de la segunda temporada, una de las incógnitas era la aparición del personaje Ali Mills, interpretado por Elisabeth Sue y quien en Karate Kid, de 1984, fue el interés amoroso y la manzana de la discordia entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), y que quedó como evidente cuando Johnny recibe la notificación de que ella le había enviado la solicitud de amistad en Facebook, sin embargo, él no logra verlo porque lanzó su teléfono celular en la playa, y en eso nos quedamos…

Tras lo ocurrido, los seguidores de la serie comenzaron a hacer conjeturas, las cuales apuntaban a que ella regresaría como la doctora especialista en cirugía infantil que iba a lograr que Miguel caminara de nuevo tras el accidente derivado por la pelea en su escuela, pero, no fue así. De hecho, en esta tercera temporada quisieron jugar un poco con ello y entre los diálogos se dijo que una especialista vendría de otro lado para tratar a Miguel, y minutos después vemos a una doctora de espaldas con cabellera rubia, que nos hizo emocionar unos segundos, pero no, no era Ali.

Y luego de unos cuantos capítulos de incógnita, Ali hizo su aparición en el capítulo 9, y no como doctora, sino para pasar las fiestas navideñas en casa de sus padres y, de paso, reencontrarse con viejos amigos.

El esperado reencuentro

Tras intercambiar unos cuantos mensajes en Facebook, con quien primero se encuentra Ali es con Johnny, con quien va a comer y luego pasan una divertida tarde en la feria y jugando golf.

Ambos están a punto de besarse cuando el teléfono de ella suena porque tiene que partir a un comprimiso, pero ¡claro! invita a Johnny para que la acompañe.

En esa cena, como era de esperarse, se encuentra también con Daniel y Amanda (la esposa de éste último), y entre la amena charla grupal, Ali recuerda los romances que tuvo con ambos chicos en su juventud.

Sobre Daniel aclaró que no terminaron porque ella hubiera conocido a otro hombre en la universidad, sino que fue a causa de los celos de Daniel cuando vio a su entonces novia charlando con un amigo y él sacó conjeturas equivocadas, y Ali, al sentirse molesta por los celos infundados, dejó que Daniel pensara lo que él quisiera y no se tomó la molestia de aclarar la situación.

Además, ella también recuerda que le había advertido a Daniel que los frenos del carro que le regaló el señor Miyagui estaban fallando, a lo que él no hizo caso, motivo por el cual, el clásico automóvil terminó por descomponerse.

Sobre Johnny mencionó que si quería que hablara de lo mal novio que había sido él con ella años atrás.

Ali Mills, ¿la heroína de la temporada 3 de Cobra Kai?

Sin embargo, el papel de Ali va más allá y tiene un motivo más relevante por el cual apareció en esta tercera temporada… Y es que es la encargada de poner punto final a la rivalidad entre Daniel y Johnny que vienen arrastrando desde hace 30 años. Tras una breve reflexión hizo que cada uno aceptara sus errores y, finalmente, hicieran las pases.

“Los dos creen que solo hay una visión de las cosas. Está la tuya, la tuya y luego está la verdad. Son iguales. Puede que se reconozcan en el otro y lo que vean no les guste”, dijo Ali. Frase clara y contundente para que ambos hicieran conciencia y pusieran fin a sus conflictos.

¿Romance entre Ali y Johhny?

Esa es otra idea que revoloteaba en nuestras cabezas, ya que desde el principio se podía notar el entusiasmo de Johnny cuando tenía noticias de Ali o se refería a ella. Sin embargo, hasta esta temporada 3 no sucedió. Lo que sí pasó es que Johnny le pide perdón a Ali por el comportamiento que tuvo con ella en el pasado.

«Quiero pedirte perdón. Te di por hecho. No lo merecías. Fastidié nuestra relación, nuestra amistad y tu radio», le dijo Johnny sinceramente.

Por su lado, Ali deja claro que no hay ni una pizca de rencor por lo sucedido cuando eran adolescentes y que había pasado un lindo día.

“Volví a sentirme como una niña. A veces está bien regresar al pasado para saber dónde estás, pero no hay que anclarse en él», afirmó ella en la escena en la que se despide de Johnny después de la fiesta de Navidad del club de campo a la que asistieron. Y en donde añade que siempre estará disponible para Johnny, a lo que él responde que también, y así, él se va a encontrarse con su futuro.

Y es así que para quienes pensaban que el amor de adolescencia iba a volver, no fue así, por lo que es más factible que veamos a Johnny de romance con Carmen, la madre de Miguel, con quien ya pasó una noche, y a quien estaba dispuesto a decirle que la amaba antes de que descubriera que Miguel se había envuelto de nuevo en una pelea.

¿Temporada 4?

¡Ya la queremos ver! Y como buena noticia, según el número 1226 de ProductionWeekly, la cuarta parte de Cobra Kai comienza a grabarse el 20 enero de 2021 hasta abril de este mismo año.