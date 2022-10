Alicia Silverstone: "aún duermo con mi hijo de 11 años"

¿Cuáles son los métodos de crianza más particulares que has escuchado? Quizá podríamos preguntarle a Alicia Silverstone y ella te dirá que es dormir con su hijo de 11 años. La estrella de Clueless hizo esta declaración en The Ellen Fisher Podcast y no le importa lo que la gente piense.

Alicia Silverstone revela que aún duerme con su hijo de 11 años

"Bear y yo aún dormimos juntos", dijo Silverstone, "¿estaré en problemas por decir eso? realmente no me importa haha". Durante el podcast, la actriz explicó que es una "mamá natural" que cree en "el amor y la naturaleza", y que "a la sociedad le asusta mucho el amor y la naturaleza".

Después dio una explicación de cómo durante los años de prehistoria, las mamás no podían apartarse de sus crías porque corrían peligro: "si estabas en algún ambiente salvaje y había animales, y dejabas a tu bebé ahí, se lo habrían comido, ¡así que no es ideal para el bebé estar ahí!".

El polémico estilo de crianza de Alicia Silverstone

"Esta soy solo yo siguiendo la la naturaleza", continuó Alicia. Pero esta no ha sido la única ocasión en que la actriz causó polémica por su estilo de crianza, pues en 2012 apareció en todos los titulares por confesar que masticaba la comida de su bebé para después dársela como si fuera un "pajarito".

El método de "pre-masticación" de Alicia Silverstone la puso ente mucha crítica pública, y poco después salió a hablar al respecto: "la gente ha alimentado a sus bebés por miles de años, es un proceso de destete. Lo considero adorable y me hace reír cada vez que lo hace".