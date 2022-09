Ana de Armas pudo "sentir la presencia de Marilyn Monroe" mientras grababa 'Blonde'

Así como Kristen Stewart pudo "sentir la presencia de la princesa Diana" al filmar Spencer, a Ana de Armas le sucedió lo mismo en el set de Blonde.

La historia que el director Andrew Dominik traerá con Blonde es la novela homónima de ficción histórica escrita por la novelista Joyce Carol Oates —misma que en palabras de Joyce es "sorprendente, brillante, muy perturbadora y quizás una interpretación totalmente feminista—.

Desde que se supo que la actriz cubano-española interpretaría al ícono de los cincuenta, el público la recibió con emoción perot también con un poco de especulación por su acento. Aún así, el debut de Blonde en el Festival de Venecia fue tal, que recibió una ovación de pie por 14 minutos. Ana dijo al Times of London, "me tomó nueve meses de coaching en pronunciación y práctica para tener el acento idea, fue una tortura".

¿Qué le pasó a Ana de Armas durante el rodaje de 'Blonde'?

La estrella de Knives Out aseguró que sintió la presencia espiritual de Marilyn Monroe mientras grababa Blonde. Monroe murió de una sobredosis —según los peritos oficiales— a los 36 años en 1962, dentro de su departamento. Ana de Armas lo reveló así en la premiere del Festival de Venecia.

"Realmente creo que ella [Marilyn Monroe] estaba cerca de nosotros, estaba con nosotros. Ella era todo en lo que pensaba, la soñaba y solo podía hablar de ella, y para mi eso era hermoso. [Monroe] estaba feliz".

Y según de Armas, no solo se sentía la presencia de Marilyn, sino que afirma que la fallecida actriz arrojaba cosas mientras ellos estaban en el set. "Aventaba cosas a la pared cuando se enojaba porque algo no le parecía. Quizá esto suene místico, o lo que sea, pero es verdad".

El director Andrew Dominik colaboró en las afirmaciones de Ana de Armas sobre la presencia del más allá de Marilyn Monroe en Blonde. "Parece que estábamos persiguiendo a un fantasma. El primer día de grabación coincidió con el aniversario de su muerte, agosto 4, y no estaba planeado así. Su polvo está regado por todo Los Ángeles [...] fueron elementos para sentirnos como en una sesión".

Ana de Armas visitó la tumba de Marilyn Monroe para 'Blonde'

Así como Ana de Armas visitó la tumba de Marilyn Monroe, tú también lo puedes hacer *guiño, guiño*. Pero retomando el tema: la actriz de 34 años acudió al lugar de descanso de Monroe para "pedirle permiso" de interpretarla.

Lo contó para AnOther Magazine: "hicimos una enorme carta en la que todo el equipo le escribió a Marilyn un mensaje, después la llevamos al cementerio y la pusimos en su lápida. De cierto modo, le estábamos pidiendo permiso. Todos sentimos una enorme responsabilidad".

De Armas ha explicado que "no tuvo tiempo de desconectarse" de su personaje, "me iba a dormir y tenía largas conversaciones con ella; no quiero decir de forma literal 'Marilyn y yo estamos conectadas', pero estaba pensando tanto en ella que había días en que me iba a casa a cenar y lloré y lloré lavando los platos porque tenía un terrible sentimiento —sabía que no podía arreglarlo".

Además de todo, Ana de Armas considera «repugnante» que sus escenas de sexo en ‘Blonde’ se hagan virales. Blonde llegará a Netflix el próximo 28 de septiembre 2022.