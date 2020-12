Anne Hathaway, la actriz que nos alegró durante el 2020

Repasamos más allá de la vida de Anne Hathaway, actriz y activista que este 2020 demostró que las críticas son solo una manera de ver el crecimiento.

Detrás de una de las sonrisas más grandes de Hollywood, se esconde una sensibilidad optimista. Una recién descubierta pasión por el cuidado del planeta y la habilidad de transformarse de princesa a bruja. Anne Hathaway parece ser capaz de darle su mejor cara a la vida, ya sea en su faceta de madre, de estrella de cine o, incluso, de víctima de bullying.

El camino al éxito no siempre es recto

Anne asegura que no es fan de mirar al pasado, pero sus admiradores sí. Y al hacerlo salta a la vista que ha sido uno de esos extraños casos del séptimo arte que ha logrado evolucionar con su audiencia.

Ha pasado de éxitos adolescentes, como Ella Enchanted a filmes más adultos como Brokeback Mountain, Rachel Getting Married, Love & Other Drugs y, por supuesto, The Devil Wears Prada. Este último filme que la colocó oficialmente como la it girl de la pantalla grande.

Luego llegó el éxito agridulce de Les Misérables y la confirmación de su lugar entre los A-List con Ocean’s 8. Ahora estelariza The Witches, una reinterpretación del papel de bruja come niños que hiciera famosa a Anjelica Huston en 1990.

“Siempre me dijeron que una vez que cumpliera 35 años me convertiría en calabaza y nunca más tendría un buen papel”, confesó a Tatler.

“Me da mucha tristeza que el mundo se atreva a decirme que mi piel es menos valiosa de lo que solía ser, pero no lo escucho y tampoco estoy de acuerdo con él”.

Su currículum con poco más de 30 películas es tan impresionante, que casi nos hace olvidar el drama en el que se vio envuelta cuando aceptó el Oscar por Les Misérables y su asombrosa manera de superarlo.

Lo que debía ser una noche para recordar, se convirtió en una lluvia de críticas de quienes consideraron que su discurso de agradecimiento era exagerado y que la actriz se había estancado en su papel de víctima.

Palabras duras que no fueron sencillas de superar. “Creo que perdí la cabeza al hacer la película y aún no la había recuperado”, confió a The Guardian

“Me tuve que parar frente a todas esas personas y experimentar algo que no sentía, que era felicidad sin complicaciones. Es algo obvio, cuando ganas un Oscar se supone que eres feliz, pero no era mi caso. Me sentía mal de estar ahí con un vestido que cuesta más de lo que algunas personas van a ver en sus vidas y de ganar un premio por interpretar un dolor que aún es parte de nuestra experiencia colectiva. Traté de pretender que estaba alegre y me lo reprocharon en grande.

Ésa es la verdad y apesta, pero lo que aprendí es que aunque creas que te puedes morir de vergüenza, la verdad es que no lo haces”.

Anne Hathaway como motor de crecimiento

Como ocurre cuando hay un ídolo caído, surgieron los haters. Y no faltaron algunas burlas directas de colegas, como la referencia a ese momento en la película Trainwreck, de Amy Schumer.

Pero Anne, con mucha humildad y entereza, no sólo dio la vuelta a la página, sino que demostró que el bullying, sin importar cuan arrollador sea, puede convertirse en un motor de crecimiento.

Hoy día es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, integrante del movimiento feminista Time’s Up y ardua defensora del planeta que intenta contribuir al zero waste en casa.

Su sonrisa, imposible de apagar incluso en momentos complicados, es un ejemplo de resiliencia que no podemos dejar de admirar. “Todos tienen derecho a una opinión, pero aprecio cuando la negatividad tiene un poco de inteligencia detrás, lo que no me gusta es la negatividad floja. Si vas a atacar a alguien, hazlo con un punto de vista”, expresó a People.

Por: Jessica Moreno