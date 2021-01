El actor de ‘Call Me By Your Name’ es tendencia por declararse ‘caníbal’ en mensajes privados de Instagram. La polémica de Armie Hammer.

El internet está lleno de sucesos inesperados, algunos menos benéficos que otros —no por nada Harry y Meghan se despidieron de las redes sociales—. Ahora es el turno de uno de los galanes de Hollywood, el actor recordado por Call Me By Your Name, Armie Hammer. Se filtraron mensajes que supuestamente mandó a una mujer mientras aseguraba que era ‘caníbal’.

Armie Hammer, ¿se declara caníbal? Filtran los mensajes

Una mujer anónima compartió las capturas de imagen sobre los mensajes que Armie le mandaba. En estos mensajes hablaba sobre sexo, canibalismo y fantasías sexuales con violación.

Los mensajes filtrados parecen ser del 2016 y febrero 2020. Incluyen conversaciones de bondage, referencias de canibalismo y beber sangre. En uno de ellos, el actor presuntamente escribe «soy 100% un caníbal y quiero comerte. Jamás había admitido algo así, es aterrador». «Le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras estaba caliente», «soy intenso y necesito tu sangre: necesito que me alimentes con ella».

Para corroborar la realidad de la situación, la mujer anónima compartió una foto de la supuesta mano del actor, donde se ve un tatuaje en el dedo del anillo de compromiso. Armie tiene un tatuaje prácticamente idéntico.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em «kitties» and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021

Desmentir o comprobar los hechos del abusador

Daily Mail contactó a los representantes del actor de 34 años, pero no ha habido respuesta.

Hace pocos días circuló una imagen donde parece que la mujer anónima admite que todo fue una broma, en forma de mensaje privado. Pero el medio Deuxmoi habló con la mujer y ella dijo que «las fans de Hammer —se hacen llamar ‘Charmies’— hicieron ese mensaje en photoshop».

Jessica Ciencin Henriquez, a quien se le vio con Hammer en septiembre 2020, puso en Twitter que cree fielmente que los mensajes son reales. Y dijo: «Si siguen cuestionándose la veracidad de los mensajes (y sí lo son), tal vez deberíamos cuestionarnos por qué vivimos en una cultura dispuesta a darle el beneficio de la duda al abusador en lugar de las víctimas». Vía Daily Mail.

La ex esposa de Armie Hammer afirma que «parece ser un monstruo»

El matrimonio de Elizabeth Chambers con Hammer terminó en julio 2020 después de 10 años juntos.

Una fuente cercana a Elizabeth le dijo a Daily Mail que ella aseguraba que su ex esposo «parece ser un monstruo» y que muchas mujeres contactaron a Elizabeth antes, «pero ella no admitía la verdad, hasta ahora».

Las mismas declaraciones dadas al tabloide añaden que Chambers está «en shock y asqueada» por los supuestos traumas sexuales del actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Armie Hammer (@armiehammer)

En medio de este escándalo, Hammer se encuentra en las Islas Caimán, donde se reencontró con sus dos hijos.

Las declaraciones de Armie Hammer

Después de copar con los titulares tras la filtración de estos mensajes, el actor decidió abandonar su próximo proyecto, la película Shotgun Wedding, que iba a progtagonizar con Jennifer Lopez.

Lanzó su comunicado: «No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles ataques online contra mi no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy muy agradecido por ello».