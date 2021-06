Así es como Jodie Foster, a sus 58, brillará en el Festival de Cannes 2021

La actriz norteamericana Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes y será la invitada especial en esta edición.

Con sus 58 años, una prolífica carrera en filmografía y hasta consolidada como directora, Jodie Foster mantiene su legado y se le conmemorará de una muy especial forma. Estaremos atentos al Festival de Cannes, donde Foster no solo será la invitada especial, sino que recibirá la Honorary Palme d’Or.

Aquí cuando Vanidades entrevistó Jodie Foster.

Jodie Foster en la ceremonia del 74º Festival de Cannes el 6 de julio

La edición 74 del Festival Internacional de Cine tendrá lugar del 6 al 17 de julio, y en un comunicado compartido por el festival desde su sitio web, confirman la destacada presencia de la actriz.

«Me siento halagada de que Cannes haya pensado en mí y me siento muy honrada de poder transmitir algunas palabras de sabiduría o contar algunas aventuras a una nueva generación de cineastas» Jodie Foster

Esta invitada de honor declaró que Cannes ‘es un festival de cine de autor que rinde homenaje a los artistas’ y eso la pone ‘muy sensible’; además de ser un ‘festival al que le debo mucho y ha cambiado totalmente mi vida’.

El camino de Jodie Foster que la trajo hasta aquí

Tenía tan solo 13 años cuando subió las escaleras del Palais Croisette y presentó Taxi Driver de Martin Scorsese. 45 años después, Foster volverá a recibir la Palme.

En su filmografía de alto espectro yacen más de 50 obras, cuatro largometrajes, dos premios Oscar (por Les Accusés 1989 y The Silence of the Lambs 1992); encuentros cara a cara con Robert de Nito, Anthony Hopkins, Mel Gibson, Kristen Stewart, Denzel Washington y más personalidades.

Sobre este suceso, el presidente Pierre Lascure dijo: «Jodie Foster nos está dando un regalo muy bonito al venir a celebrar el regreso del Festival en la Croisette. Hoy, su aura es incomparable: encarna la modernidad, la inteligencia radiante de la independencia y la exigencia de libertad».

