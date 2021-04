Sin duda, se trata de un año diferente para la premiación a lo mejor del cine internacional. Así será el Oscar 2021…

La pandemia ya había empezado cuando el año pasado ganaron Brad Pitt, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix y Laura Dern. Pero menos de dos meses después, las salas de cine se vieron obligadas a cerrar las puertas con una realidad que ni siquiera la ficción de Hollywood pudo imaginar.

El Festival de Cannes ya se había cancelado cuando la Academia decidió apostar por otra especie de ‘cura’: postergar la fecha de la ceremonia del Oscar programada originalmente para el 3 de febrero, hasta el próximo domingo 25 de abril.

En el camino, ni el Globo de Oro o los Grammy sobrevivieron a la caída del rating con las obligadas entregas de premios virtuales por Zoom. Pero el Oscar 2021 promete mantener la mejor calidad y el estilo de siempre, sumando, incluso, el prestigio del director Steven Soderbergh, como uno de los nuevos productores de la noche más importante del cine o… streaming.

Así será el Oscar 2021… Cambios

Sin una alfombra plagada de fotógrafos, la gran noche del Oscar 2021 igual contará con los protagonistas en vivo, desde el mismo Teatro Dolby de Hollywood y el agregado de un espacio al aire libre en la estación principal de trenes ‘Union Station’, en pleno centro de Los Ángeles. Hasta piensan sumar una transmisión internacional via satélite para poder contar en vivo, con aquellos no puedan viajar.

Famosos

Conservando la nueva tradición, este año tampoco habrá un maestro de ceremonias, pero ya confirmaron una larga lista de famosos elegidos para abrir los sobres con el nombre de los ganadores: Harrison Ford, Reese Witherspoon, Zendaya, Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Marlee Matlin, Rita Moreno, además de los últimos ganadores Laura Dern, Brad Pitt, Renée Zellweger y Joaquin Phoenix. Claro que también estarán los nominados más populares como Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Frances McDormand (Nomadland), Amanda Seyfried (Mank) y Carey Mulligan (Promising Young Woman).

Todos los nominados estarán presentes, pero nadie podrá llevar más de un invitado y ni siquiera estarán los ‘extras’ que suelen ocupar las butacas cuando los invitados salen al baño, en medio de la ceremonia. El accesorio de moda, por supuesto será… el infaltable cubrebocas.

Vacuna VIP

Todos y sin excepción tendrán que pasar por un test de Covid-19 para estar presentes en la ceremonia. Para quienes tengan que viajar a California, la Academia impone el requisito de una cuarentena mínima de diez días, pidiendo que no interactúen con nadie durante ese período.

El gran debate: lograron una total prioridad para los test y las vacunas al conseguir que los nominados y presentadores sean considerados como ‘trabajadores esenciales’ (incluyendo los invitados de los nominados). Como mínimo, tendrán que pasar por dos pruebas PCR de Covid, con un total de tres pruebas, al sumar otro test obligatorio la semana anterior. Por ejemplo, quien viaje desde Londres tendrá que haberse testeado por correo o por persona el 19 de abril, antes de otro test por correo o en persona el día 22 y un test final en la mañana del 25, en el Hotel JW Marriott.

Votos

Por primera vez, las elecciones finales de los ganadores mantuvieron la máxima distancia social, al recibir los votos totalmente por internet entre el 5 y el 10 de marzo (los años anteriores se entregaban por correo y se aceptaban, incluso ,personalmente, en el último minuto). Como siempre, los votos serán contados por la misma empresa independiente Price Waterhouse Coopers y solo dos ejecutivos conocerán la ultrasecreta

lista de los ganadores al tener que imprimir los nombres en los sobres lacrados también desinfectados para la gran noche.

Pre-show

Al menos en Estados Unidos, la cadena ABC comenzará la noche con un show especial de 90 minutos con el título “Oscars: Into the Spotlight”, presentado por los actores Ariana DeBose (Hamilton) y Lil Rel Howery (Bad Trip) como una forma de introducir al público a los nominados menos famosos.

Musicales

También en vivo se presentarán las cinco mejores canciones nominadas por sus propios protagonistas: Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren.

Horario

La ceremonia comenzará más tarde de lo normal, a las ocho de la noche, hora de Los Ángeles, cuando en Nueva York apenas falte una hora para la medianoche y en Europa, recién van a amanecer el lunes con el Oscar a partir de las cinco de la madrugada.

Cierre

Los números de la pandemia que en diciembre del año pasado habían llegado a 14 mil, hoy no pasan los 500 casos diarios en Los Ángeles. Y con el 50% de los adultos ya vacunados, la ciudad abrió las puertas de todos los negocios (con ciertos protocolos, como un número máximo dentro de lugares cerrados y la exigencia del infaltable cubrebocas). Pero por seguridad, la Academia logró que cierren las calles que rodean la central de trenes Union Station desde el mediodía del domingo hasta las 10 de la mañana del día siguiente, incluyendo una de las salidas principales de la autopista 101 de Hollywood.

Regalos I

Hasta los perdedores van a ganar antes del Oscar 2021, con bolsas de regalos especialmente preparadas para ellos. Para conservar la distancia social, DPA de la francesa Nathalie Dubois promete entregar 150 gift bags a los nominados que ni siquiera van a necesitar bajarse del auto con solo pasar el día anterior por el Hotel Luxe.

Entre los mejores ‘premios’ hay una estadía de cuatro días en un bungalow sobre el agua de Tahití (en Le Taha’a de Pearl Resorts) valuada en 3,500 dólares, además de tres noches en Soori Bali (que incluye el desayuno y la mejor habitación) y joyas de Mother Tribe de Santa Barbara con diamantes y piedras preciosas valuadas en más de mil dólares.

Regalos II

Otros nominados, como Amanda Seyfried, Carey Mulligan, Sacha Baron Cohen, Viola Davis y Riz Ahmed ya recibieron otro estilo de gift bags de Distinctive Assets, manteniendo también la distancia social gracias a los mensajeros ‘Postmates’ (personas totalmente normales que incluso se sorprendieron al saber que del otro lado de la puerta había un famoso nominado al Oscar). Entre los regalos hay sesiones de personal trainers y spa de lujo o las perfectas botellas para brindar con Tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino, vodka Trust Me y whisky Weed 91.

Secreto I

Muy pocos lo saben, pero detrás de la nominación como Mejor Película de Minari está nada menos que Brad Pitt, como el dueño de la productora Plan B. Pero si gana, el Oscar lo recibirá la productora Christina Oh, que había entrado en la compañía como asistente de Brad, antes de aprovechar las raíces coreanas para producir Minari.

Lo curioso fue haber visto que ganó el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera, cuando en realidad es una producción norteamericana donde se habla coreano, en Estados Unidos. En el Oscar 2021 fue mejor ‘categorizada’ y no figura entre las nominadas como Mejor Película Internacional.

Secreto II

Margot Robbie también puede llegar a considerarse como la ganadora de un Oscar si Promising Young Woman llega a ganar como Mejor Película porque ella es una de las productoras. En algún momento, Robbie también había confesado que estuvo tentada de ser la protagonista, “pero me pareció que la gente espera verme en un rol así y yo quise alguien totalmente inesperado” como la nominada como Mejor Actriz Carey Mulligan.

Secreto III

Algo que muy pocos saben: en una de las escenas del juicio de The Trial of Chicago 7, entre la gente del público en el tribunal se puede ver claramente a Denzel Washington, sentado en la galería. No figura en los créditos, pero bien puede llegar a festejar si gana como ‘Mejor Película’.

Es más: detrás de la nominación como Mejor Actriz de Viola Davis y sin aparecer delante de cámaras, también figura Denzel Washington, en el rol de productor de Ma Rainey’s Black Bottom. La idea de filmarla había surgido cuando juntos también habían sido nominados por Fences (ella ganó como Mejor Actriz, aunque él no pudo ganar como Mejor Actor ni Mejor Director).

Nominada en cinco categorías, si Ma Rainey’s Black Bottom gana como Mejor Actor, todavía analizan la posibilidad de que Denzel reciba el premio en nombre del actor Chadwick Boseman (más famoso por Black Panther) que falleció el año pasado con apenas 43 años.

Récord

El supervisor de producción Rob Paine cumple nada menos que 20 años con el Oscar, con una producción más de 200 shows de televisión, también fue nominado a otro premio como el Emmy. Y el director de la transmisión será una vez más Glenn Weiss (ganador de dos premios Emmy y 19 premios Tony) con una nueva misión: «Queremos que el Oscar de este año se vea como si fuera cine, en vez de un show de TV”.

Dirección

Por primera vez, en el Oscar 2021 hay dos mujeres nominadas en la categoría Mejor Dirección: Chloé Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Promising Young Woman. Y aunque Regina King no figura por haber dirigido One Night in Miami, igual va a estar presente en la ceremonia, para entregar uno de los premios más importantes.

Doble I

Leslie Odom Jr. cuenta con dos posibilidades para llevarse un Oscar. Además de estar nominado como Mejor Actor por el rol de Sam Cooke en One Night in Miami, también puede ganar como Mejor Canción Original por el tema «Speak Now» que aparece al final de los títulos. Es la primera vez que alguien está nominado en esas dos categorías, el mismo año. Y será la primera vez que él también cante en vivo esa canción, en el escenario del Oscar.

Doble II

Sacha Baron Cohen también tiene dos nominaciones al Oscar 2021, pero con dos películas totalmente diferentes. Con el personaje de ‘Abbie Hoffman’ en The Trial of the Chicago 7’ está nominado como Mejor Actor de Reparto, pero también compite en la categoría Mejor Guion por Borat Subsequent Movielfilm (ya había estado nominado en el 2006 por la primera versión de esa película).

Fechas

Si la Academia no hubiera cambiado la fecha de la ceremonia para el 25 de abril, en la categoría Mejor Película no hubieran podido figurar ni Judas and the Black Messiah o The Father, porque las dos se estrenaron después del 9 de febrero que pensaban entregar los Oscar originalmente.

Nombre I

Nominada en seis categorías, el título de la película Minari tiene que ver con la hierba coreana que los inmigrantes suelen traer en los bolsillos y aunque muere en el primer año, revive en el segundo y purifica el agua y el suelo que la rodea.

Nombre II

También nominada como Mejor Película, Mejor Actriz (Carey Mulligan), Mejor Dirección (Emerald Fennell), Mejor Guion y Mejor Edición, el título de Promising Young Woman se refiere al verdadero estudiante de Stanford Brock Turner, a quien se le declaró culpable de un asalto sexual en el 2016, había quienes igual lo identificaban como un Promising Young Man (Un Joven Prometedor).

Comparación

Desde la masiva invasión al Congreso de los Estados Unidos y la culpa al presidente Donald Trump por haberlos incentivado, la nominada película The Trial of Chicago 7 se volvió en la mejor comparación histórica por ilustrar el juicio de quienes habían sido acusado por otro violento motín de Chicago (en unas demostraciones en contra de la Guerra de Vietnam), como si fuera un juicio actual al mismísimo Trump.

Con cinco nominaciones en las categorías Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Edición y Mejor Cinematografía, en vez de Aaron Sorkin, Steven Spielberg iba a dirigir la película y había planeado contratar para el rol de Tom Hayden a Heath Ledger que falleció justo el día antes de la programada reunión (Eddie Redmayne terminó protagonizando aquel personaje basado en la realidad).

Epidemia

Mientras Disney se prepara a abrir las puertas de Disneyland el 30 de abril, por la pandemia, las salas de cine siguen cerrando sus puertas alrededor de la cuna del Oscar. El mejor ejemplo es el clásico Cinerama Dome de Arclight donde solían estrenar las producciones de cine más famosas en la calle Sunset (y donde estacionábamos los periodistas con credenciales oficiales del Oscar).

Pero así como Netflix terminó comprando el cine Egyptian Theatre Hollywood a una cuadra del teatro Dolby, se espera que Apple o Amazon den un paso al frente para salvar una de las salas de cine más emblemáticas de Hollywood y el Oscar.

Record

Mientras en Hollywood sigue el debate sobre la falta de diversidad, este año, el Oscar 2021 consiguió lo que muy pocos estudios de cine buscan. Con Sound of Metal, por ejemplo, Riz Ahmed es el primer musulmán nominado a un Oscar como Mejor Actor.

Ni hablar de las seis nominaciones coreanas de Minari (Steven Yeun es el primer asiático nominado como Mejor Actor) o la directora china Nomadland, Chloé Zhao que suma cuatro nominaciones como Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Edición y Mejor Película.

Judas and the Black Messiah es la primera vez en la historia del Oscar que es nominada como Mejor Película una producción de cine realizada por productores afroamericanos, tal cual como Mia Neal y Jamika Wilson Become se convirtieron en las primeras afroamericanas nominadas en la categoría Mejor Peinado y Maquillaje.

Incluso por primera vez, la categoría Mejor Actor tiene una mayoría de actores nominados que no son de raza blanca y este año están nominadas nada menos que 70 mujeres en un total de 76 nominaciones.

Y así será el Oscar 2021, ¿qué te parece?