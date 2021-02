5 audiolibros de amor para disfrutar este 14 de febrero

Historias románticas para escuchar mientras disfrutas de tu San Valentín en casa. Checa estos audiolibros de amor ideales para el 14 de febrero.

¿Suficientes películas románticas? Cumple con ese propósito de lectura bajo el amigable y siempre práctico formato del auidolibro. Disfruta tu 14 de febrero con estas recomendaciones de audiolibros de amor (para escuchar sola o acompañada). 😉

Por cierto, ¿te gustó Bridgerton? Entonces conoce estas 5 novelas del S.XIX basadas en hechos reales.

1. “Por siempre jamás”, de Austin Siegemund-Broka y Emily Wibberley

¿Acaso no mereces ser la protagonista de una gran historia de amor? Megan tiene 17 años e invariablemente sus noviazgos terminan con un chico perfecto que se enamora con locura…de alguien más. Por esto, ha decidido no sentir lastima de sí misma y concentrarse en: convertirse en directora teatral. Nunca imaginó que al cumplir su meta podría encontrar grandes repuestas sobre el amor. Escúchalo en: Beek.

2. “36 preguntas para enamorarte de mí”, de Vicky Grant

Paul y Hidi se conocen participando en un experimento sociológico que asegura respondiendo a 36 preguntas de un test acabaran enamorándose. Sin embargo, esto parece poco probable ya que, él participa por dinero y ella, por convicción para demostrar que es una tontería. Pronto las consecuencias de esto serán impredecibles.Escúchalo en: Beek.

3. “Tips para superar a tu ex”, de Laura Estefanía Lee

¿Cómo supero a mi ex? ¿qué significa soñar con mi ex?, ¿Cómo sé si me extraña? ¿Debería regresar con mi ex? Si estas cansada de hacerte preguntas y lo único que quieres es superar a tu ex, aquí te daremos 13 tips para lograrlo, este contenido es un original de la plataforma de audiolibros. Escúchalo en: Beek.

4. «Dime otra vez te quiero”, de Moruena Estríngana

Mía regresa a casa a recuperar el amor de los hombres más importantes de su vida: su padre y su primer amor. Pero, no sabe cómo decirle a su padre lo mucho que lo añora y necesita, ni cómo atraer de nuevo al chico que lo fue todo para ella y que ahora, además tiene pareja. ¿Alguna vez te has sentido en una encrucijada parecida?, descubre el inesperado desenlace de esta historia. Escúchalo en: Beek.

5. “Los límites del amor”, de Walter Riso

No todo es romanticismo, también es importante aprender del amor, ¿quién dijo que para amar había que anularse y dejar de lado los proyectos de vida? Para amar no debes renunciar a ti mismo y en una cultura donde la vida en pareja se ha convertido en la principal forma de autorrealización. Es importante aprender que se puede y se debe integrar el amor por el otro, con el amor propio sin conflicto e intereses. Escúchalo en: Beek.