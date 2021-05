5 audiolibros para superar a tu ex (y no sufrir demasiado en el proceso)

De relaciones tóxicas, a divorcios e infidelidades, estos audiolibros te ayudarán a superar a tu ex —o al menos aminorarán el camino.

Para muchas, terminar una relación de pareja es un momento difícil. Nos cuesta trabajo manejar las emociones, dejar ir el pasado y seguir adelante. Si te sientes particularmente vulnerable y no sabes qué hacer para dar el siguiente paso, los audiolibros pueden ayudarte a sentirte mejor y superar esta situación.

Cada uno de los siguientes audiolibros tienen temáticas diferentes relacionadas con las separaciones amorosas. Como el divorcio o la infidelidad, o cómo evitar las relaciones co-dependientes y narcisistas, entre otros temas. Así entenderás qué pasó, superes la ruptura y sepas cómo marcar el rumbo de tu próxima relación.

1. Tips para superar a tu ex, de Laura Estefanía Lee

¿Cómo supero a mi ex?, ¿qué significa soñar con mi ex?, ¿cómo sé si me extraña?, ¿debería regresar con mi ex? Si estás cansada de hacerte estas preguntas y lo único que quieres es superar a tu ex pareja, aquí te daremos 13 tips para lograrlo. Este contenido es súper original en la plataforma de audiolibros. Escúchalo en Beek.

2. Bienvenida al club del divorcio, de Rosaura Rodríguez

El divorcio puede ser el paso final para terminar con una relación, y hace que todo cambie. Las emociones, las relaciones de familia, la estabilidad económica, la seguridad personal e incluso las cuestiones de tipo laboral son puestas a prueba. ¿Cómo asumir esta nueva etapa de la vida? A partir de su experiencia personal y de su aguda capacidad para analizar los conflictos cotidianos, Rosaura Rodríguez ofrece su valioso testimonio para ayudar a quienes atraviesan por estas dificultades. Escúchalo en Beek.

3. Guía práctica para afrontar la infidelidad de la pareja, de Walter Riso

Una de las principales razones de las rupturas amorosas es la infidelidad, por lo tanto, no se puede superar a un ex si primero no se supera y afronta la infidelidad. Esta guía brinda las pautas para entender y desafiar la infidelidad en una relación de pareja. Con fundamentos científicos y prácticos, se explica qué es la infidelidad y los diferentes tipos de engaño. Así como las consecuencias psicológicas que viven tanto los infieles como las víctimas, pero, sobre todo, muestra los caminos para afrontar esta situación. Escúchalo en Beek.

4. Codependencia y Relaciones narcisistas, de Isabel Verde

Estos son dos libros en uno, que te ayudarán a primero descubrir el por qué de tu personalidad co-dependiente. Y posteriormente podrás entender por qué atraes a narcisistas, para aprender cómo evitarlos y cómo protegerte de relaciones tóxicas. Si estás saliendo de una relación tóxica, éste es el audiolibro para ti. Te ayudará a superar a tu ex y a evitar tener relaciones en el futuro con personas similares. Escúchalo en Beek.

5. Soltar el yo, de Antonio Jorge Larruy Baeza

Después de una ruptura es normal que nos preguntemos: ¿cuál es el verdadero sentido de las relaciones?, ¿por qué no funcionan?, ¿cómo puedo transformarlas? Este audiolibro responderá a estas y otras preguntas. Entenderás por qué hay momentos en los que la relación no fluye como quisiéramos, y cómo en esos momentos negativos en lugar de caer en el rol de víctima, de culpar o de pasar del otro, tenemos la oportunidad de realizar un trabajo que nos libere para descubrir las relaciones como el gimnasio del alma. Escúchalo en Beek.

SIGUE LEYENDO: