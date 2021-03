Beyoncé afirma que Meghan Markle mostró ‘coraje y liderazgo’ tras la entrevista con Oprah

Beyoncé alzó su voz en apoyo a Meghan Markle con un mensaje especial, después de que la duquesa de Sussex hablara con Oprah Winfrey.

Amigos de Meghan Markle la defendieron en redes sociales después de que se supo que el palacio de Buckingham ‘la investigaría por presunto bullying a dos empleados suyos‘. Pocos días después de este suceso revelado por The Times, vino la «histórica» entrevista: Harry, Meghan y Oprah Winfrey (aquí 8 nuevas cosas que aprendimos sobre ellos).

De esta entrevista —que rompió un récord al ser el programa más visto no deportivo— salieron polémicas revelaciones por parte de los Sussex. Como lo decepcionado que está Harry de su papá, el príncipe Carlos, y los temas raciales en torno al hijo de Meghan.

No pasó mucho tiempo para que más amigos famosos de Meghan tocaran el tema de la entrevista. Entre ellos, alzaron la voz cantantes, deportistas y demás.

De acuerdo con Beyoncé, Meghan Markle hizo que se sienta «fortalecida e inspirada» por ella

Beyoncé publicó un mensaje en apoyo a Meghan Markle en su página web desde el martes 9 de marzo. Es una fotografía de las dos en 2019 durante la premiere de The Lion King.

Y la cantante escribió: «Gracias, Meghan, por tener el coraje y liderazgo. Todos estamos fortalecidos e inspirados por ti».

Serena Williams se pronunció en apoyo a Meghan Markle: «Ella me enseña cada día lo que verdaderamente significa ser noble»

A través de Instagram, Serena Williams compartió una serie de palabras en torno al apoyo que pone sobre la esposa de Harry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Serena Williams (@serenawilliams)

«Quiero que la hija de Meghan, mi hija y tu hija vivan en una sociedad conducida por el respeto» y «Sé de primera mano el sexismo y racismo de las instituciones y la prensa para infamar a las mujeres y personas de color». Rezan algunas oraciones de Serena.

Recalcó un You are strong —both you and Harry. I love you. I adore you.

SIGUE LEYENDO: