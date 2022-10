Blonde: ¿Marilyn Monroe realmente tuvo un trío con el hijo de Charlie Chaplin?

Abrumadora, triste y cruda: Blonde es la película que retrata a Marilyn Monroe de manera ficticia y artística basada en la novela de Joyce Carol Oates de 1999.

Y aunque en Blonde sí aparecen personajes que estuvieron presentes en la vida real, esto no significa que todo sucedió de esa manera.

Como —spoilers a partir de este momento— el trío de Marilyn Monroe con el hijo de Charlie Chaplin. ¿Qué sucedió realmente?

Blonde: el trío de Marilyn Monroe con el hijo de Charlie Chaplin

Ana de Armas encarnó a Marilyn Monroe en momentos decisivos de su vida —como sus inicios en la carrera, matrimonio y hasta el polémico amor con John F. Kennedy—.

Pero como no es una historia real —y definitivamente no es una biopic—, hay ciertas puestas en escena que nos hacen dudar de su veracidad.

Nos enfocaremos en el candente y cuestionable trío en el que se envolvió Marilyn Monroe con Charlie Chaplin Jr. (Xavier Samuel) y con Eddy Robinson Jr. (Evan Williams).

¿Quién es Charlie Chaplin, Jr.?

Charlie Chaplin Jr., mejor conocido como Cass Chaplin, fue el hijo mayor del icónico actor Charlie Chaplin. Nació el 15 de mayo 1925 en Beverly Hills, y su madre fue Lita Grey.

Cass tuvo la enorme influencia de su papá y buscó una carrera como actor, pero antes de eso sirvió como soldado en el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial.

Hizo 13 películas y apareció en su papá en Limelight (1952). Estuvo casado en dos ocasiones: con Susan Magness (tuvieron una hija) y con Marta Brown.

Cass murió a los 42 años en Santa Mónica, California, por una embolia pulmonar.

¿Quién es Eddy Robinson Jr.?

Eddy fue hijo del famoso actor rumano-estadounidense Eddy G. Robinson, quien hizo 90 películas a lo largo de su carrera.

Nació el 19 de marzo 1933 en Los Ángeles y también siguió los pasos de su padre —además salió con Marilyn Monroe en Some Like It Hot (1959).

Al igual que su amigo Cass, murió a la joven edad de 40 años. Estuvo casado en tres ocasiones: con Nan Elizabeth Morris, Ruth Elaine Menold Conte y Frances Chisholm.

¿Marilyn Monroe estuvo involucrada con Cass Chaplin y Eddy Robinson Jr.?

En Blonde, aparecen estos tres artistas en clases de actuación; y lo que inició como un gran coqueteo se convirtió en un trío que involucró un embarazo no planeado y un aborto.

En los minutos finales de la película le avisan a Marilyn que Cass —con el que la actriz mantuvo una relación amorosa más estrecha— había fallecido.

Pero este es un dato erróneo, ya que Cass en realidad falleció seis años después de la muerte de Marilyn Monroe.

En el libro Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe el autor Anthony Summers recalca que Marilyn sí estuvo involucrada con Cass Chaplin por un breve tiempo.

Ambos congeniaron en 1947, y como dice el historiador Scott Fortner, “es cierto que Marilyn salió con Chaplin Jr. por un corto periodo. Él escribió sobre ella en su biografía My Father, Charlie Chaplin” (vía US Today).

Pero Fortner añade, “no hay evidencia de que Chaplin Jr. y Robinson Jr. hayan tenido una relación de tres con Marilyn”.

La verdadera relación entre Marilyn Monroe y Charlie Chaplin

Lo que no muestra Blonde es la manera en que Marilyn estuvo involucrada con el icónico Charlie Chaplin —y no fue de manera romántica.

Chaplin construyó tres conjuntos de cabañas estilo patio llamadas Normandie Towers en la comunidad no incorporada de West Hollywood desde 1923 hasta 1931 (vía WehoVille).

Estas cabañas estaban diseñadas en una arquitectura Tudor al puro estilo británico. Aunque en su momento sirvieron para albergar a los actores y equipo de las películas de Chaplin, hoy día la gente vive aquí.

Y lo relevante es que en una de esas cabañas vivió Marilyn Monroe (en el número 1923 para ser más exactos), al igual que Gloria Swanson y Marlene Dietrich. Pero se desconoce si la actriz estuvo acompañada en esta acogedora vivienda.