Violeta Isfel omitió el tradicionalismo y usó un vestido de novia con pantalón para casarse por primera vez a los 37 años

La boda de Violeta Isfel y Raúl Bernal se llevó a cabo antes de cerrar el 2022 y a la pareja no se le pudo ver más enamorada. La actriz de 37 caminó hacia el altar con un original look para vestirse de blanco, y causó sensación entre sus seguidores.

¿Quién es Raúl Bernal?

El ya esposo de Violeta Isfel se mantiene alejado de los reflectores y del mundo del entretenimiento —excepto cuando está conviviendo con su esposa—, y según información de medios es un empresario. Ambos se conocen desde hace años e iniciaron una relación formal en 2018, se unieron en un enlace al año siguiente y fue hasta 2022 que hicieron la boda civil y una más formal.

¿Quién es el ex de Violeta Isfel?

Violeta estuvo en una relación con el comediante Archie Balardi, con quien tuvo a su primer y único hijo Omar —a quien cría como madre y padre. La actriz de Atrévete a soñar ha contado en repetidas ocasiones que sufría de violencia psicológica y que su relación con Balardi no fue del todo buena.

Así fue la boda de Violeta Isfel

Violeta y Raúl tuvieron una amorosa e íntima ceremonia en la Ciudad de México, y para el gran acto su hijo Omar Isfel la escoltó al altar. De hecho, este joven de 18 habló de lo feliz que está de ver así a su madre, vía CARAS: “me siento muy nervioso y feliz, la veo muy contenta, realmente la veo enamorada. Si ella es feliz, yo también. Yo la voy a entregar, no sé si lloraré, creo que el momento será muy bonito”.

Además, la actriz de Mi marido tiene familia confirmó que no volverá a ser madre y no tendrá hijos con su esposo, “ya no vamos a escribirle a la cigüeña, tomamos la decisión de ya no ser papás, nos vamos a disfrutar como pareja y a disfrutar a nuestros hijos”.

La novia de 37 años eligió un diseño muy original para la boda, ya que cambió el tradicional vestido de novia por uno con pantalón. Fue un modelo de Débh Herrera, que en lugar de falda tenía pantalón recto, corset con escote de corazón y decoraciones de encaje, un velo largo y una falda abierta que caía desde la cintura.

Violeta escribió palabras de amor y cariño para sí misma, mensaje que concluyó con “te amo, violeta”.