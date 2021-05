La batalla terminó, y Brad Pitt es quien se lleva la custodia compartida de sus 6 hijos

Después de cinco años en una dura batalla legal, el juez concedió a Brad Pitt custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie.

El primer torbellino vino con la separación de la galante pareja hollywoodense, después llegó la consternación por saber qué sería de la custodia de sus hijos. Brad Pitt y Angelina Jolie se envolvieron en una no muy grata (pero sí común) batalla legal que duró hasta seis años. Finalmente, casi a mediados de 2021, el juez otorgó su fallo a Brad y concedió custodia compartida con Angelina.

Juez concede a Brad Pitt la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie

La ex pareja peleó en tribunales desde 2016. Pero este miércoles, como bien confirmó Us Weekly, el juez John Ouderkirk terminó con la batalla.

Una fuente del medio comentó: «Hubo un cambio significativo en los acuerdos de custodia […] Brad solo trataba de pasar más tiempo con sus hijos, y quedó en claro que ella hacía todo lo posible para evitarlo. El juicio duró varios meses y hubo muchos testigos, expertos, terapeutas y más personas que han estado con los niños, y la decisión se basó en esto».

Concretamente, se determinó la custodia de Maddox (19), Pax (17), Zahara (16) y los gemelos Knox y Vivienne (12).

Según informes, el juez negó que los hijos de los actores testifiquen. Por su lado, Jolie criticó la decisión del magistrado porque, según cuenta, no prestó atención a sus pruebas para determinar la seguridad y bienestar de los niños.

Los antecedentes

Primero se decía que Brad Pitt y Angelina pudieron perder la custodia de los dos primeros hijos mayores. El motivo estaba relacionado con ciertas irregularidades que hubo en su adopción. Se cree que ocurrió en condiciones ilegales y los menores podrían ser reclamados por sus familias biológicas.

El tiempo pasó, la pareja firmó su divorcio pero el acuerdo de la custodia seguía pendiente.

La intérprete de 45 años fue entrevistada por British Vogue este 2021, donde habló sobre sus reflexiones de confinamiento, su futuro y percepción de vida. Dijo que no sabe si sentirse feliz en esta etapa de vida: «Los últimos años han sido bastante duros. Me he concentrado en curar a nuestra familia. Está recuperándose poco a poco, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo».

Y añadió: «Pero no la he alcanzado [la felicidad] todavía. Espero hacerlo. Ese es el plan». Afirmó que ‘le gusta hacerse mayor’ y espera tener un reset cuando llegue a los 50.

