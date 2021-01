Colores vibrantes, miles de texturas y joyería infinita. Cómo Bridgerton desafió la moda del siglo XIX y de la alta sociedad de Londres.

Dejemos algo claro: la nueva serie Bridgerton no es una representación real de la Historia. Es una ficción basada en las novelas de Julia Quinn, autora especialista en género histórico romántico. Dicho esto, podemos develar cómo la serie le dio un giro completo al universo de la moda. Y si todavía no ves la serie, es una perfecta opción para maratonear.

Quién hizo el vestuario de Bridgerton

La diseñadora de vestuario es Ellen Mirojnick, quien tiene en su historial títulos como The Greatest Showman, Maleficient: Mistress of Evil y Let Them All Talk. Ellen le contó a L’Officiel que Bridgerton ha sido su más grande producción, donde tuvieron que «construir su propia casa de disfraces».

En entrevista con Vanity Fair, reveló que Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) tuvo hasta 104 vestuarios distintos. En total habrán creado unos cinco mil conjuntos para todos los personajes.

La armonía de los personajes y su vestuario

Hay contrastes aristocráticos para cada personaje. Si bien la familia Bridgerton era el centro de atención de la high society, la diseñadora de 71 años contó a Vogue que apostaron por «azules claros, plateados y verdes».

Para los vecinos, la familia Featherington, hay un juego de manera rebosante con estampados estridentes. La madre, Portia (Polly Walker) tiene la necesidad de casar a sus hijas, a quienes empeña en producir con los colores más chillantes y vistosos a kilómetros de distancia.

La reina Charlotte podría considerarse la cereza del pastel. En palabras de Mirojnick para la revista antes mencionada, «encarna todo aquello que Bridgerton representa». A este personaje interpretado por Golda Rosheuvel la vemos con fastuosas pelucas, vestidos pomposos y una gran opulencia. Definitivamente, así no vestía la verdadera monarca casada con Jorge III y gobernante de Reino Unido. Pero hey, a nadie le cae mal ver a la regente con una peluca de casi medio metro de altura.

«Aspiracional y moderno», las cualidades de la vestimenta

En entrevista con El País, Ellen afirmó: «Partimos de cómo era la sociedad y sobre ello pensamos una nueva manera de virar hacia algo más aspiracional y moderno». La ganadora de un Emmy en 2013 retrató la ‘excentricidad’ a partir del deseo que reflejan los personajes: amor, confusión, aspiración e ilusión.

Es muy poco probable que en aquella época las mujeres llevasen cabello suelto. O que los estampados combinaran un fondo amarillo con flores rosas chillante. Para Vogue develó que prestaron mucha atención a los cuellos curvos y en cómo se ajustaba el busto. «Es importante reflejar que es sexy, divertido, mucho más accesible que al drama de la época promedio». Por eso, cuando hay close-up, hay mucha piel, «eso exuda belleza».

Cuéntanos, ¿tienes un vestido preferido de Bridgerton?