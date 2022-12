Ella es la ex de Sylvester Stallone que tuvo una hija a los 54 años: "soy mujer, las mujeres somos fuertes"

Mucho se ha comentado sobre el embarazo de Hilary Swank a los 48 años, quien espera gemelos y se estrenará por primera vez como mamá. Pero antes de la actriz, hubo una mujer que rompió todos los estereotipos de las mamás mayores: Brigitte Nielsen, exesposa de Sylvester Stallone y examante de Arnold Schwarzenegger que dio a luz a una niña a los 54 años de edad.

Quién es Brigitte Nielsen, exesposa de Sylvester Stallone

Brigitte es una modelo, cantante y actriz danesa de 59 años. Participó en las películas Red Sonja, Rocky IV y Creed II; ha estado casada en cinco ocasiones y tiene cinco hijos. Después de terminar su primer matrimonio, se confirmó que tuvo un romance con Arnold Schwarzenegger cuando el actor empezaba su relación con Maria Shriver.

El segundo esposo de Brigitte fue Sylvester Stallone —no tuvieron hijos y eventualmente se divorciaron. Hoy día sigue casada con su quinto marido, Mattia Dessì, quien es 15 años menor que ella y con quien es madre de su quinta y única hija: Frida. Sus otros cuatro hijos son Raoul Meyer Jr. (27), Douglas Meyer (29), Killian Nielsen (33) y Julian Winding (38).

Brigitte Nielsen tuvo a su quinta hija a los 54 años con inseminación artificial

Nielse tenía 54 años cuando dio a luz a su quinta hija, Frida, con su esposo Mattia. La pareja pasó 10 años tratando de tener un bebé, y finalmente quedó embarazada a través de inseminación artificial. Según ha contado, los doctores le daban de 2 a 3 por ciento de probabilidades de éxito —"el doctor [me dijo], espera a tener 27 semanas de embarazo, porque después, sin importar lo que suceda, estarás bien", dijo a una entrevista para ABC (vía Good Morning America).

“Fue increíble. Cuando tienes un embarazo de alto riesgo… es algo que siempre está en tu mente, ‘¿estarás bien?’. No te puedes escapar de ello”, dijo Brigitte Nielsen para ABC.

También habló de cómo todos sus allegados tenían mucha preocupación de la salud de la entonces futura mamá. “Créeme, te hacen tantos exámenes que ni siquiera te dejarían tener un bebé si no estás súper saludable, ese es el primer paso”.

“Debes preguntarte, ‘¿realmente puedo hacer esto?’. Depende de qué tanto lo desees, cuánto lo quieres y qué puedes aguantar. ¿Tu cuerpo lo puede aguantar?, ¿lo puedes aguantar psicológicamente?”, reveló Brigitte Nielsen.

Ahora, Brigitte cumplirá 60 en 2023 y Frida tiene apenas 4 años. Sin embargo, la actriz danesa asegura que su hija pequeña es su fuente vital: “los hombres me preguntan si no estoy exhausta de tener una hija de 4 años. Yo les digo, 'soy mujer, las mujeres somos fuertes. Cuando di a luz, sí me pregunté cómo lo haría, pero hoy día ella me da mucha energía", explicó al Sunday Times.

Así como Cameron Diaz dijo que tendría que vivir 107 años para estar con su hija, Brigitte también ha dado declaraciones sobre la maternidad en edades avanzadas: “tienes que ser realista: cuando ella tenga 15 años, yo tendré 70. Pero cariño, me voy a ver de 50”.