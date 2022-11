Así lucía Brooke Shields en 'La Laguna Azul', cuando despegó como sex symbol a la joven edad de ¡14 años!

Si alguien ha envejecido como el buen vino, es Brooke Shields, la actriz neoyorquina que triunfó en su carrera a la joven edad de 14 años cuando protagonizó ‘La Laguna Azul’ (The Blue Lagoon) en 1980.

¿Cuántos años tenía Brooke Shield en la ‘La Laguna Azul’?

La Laguna Azul es una película de romance y drama estadounidense dirigida por Randal Kleiser (mismo que dirigió Vaselina), y que estrenó en 1980.

La historia narra la odisea de dos jóvenes —Emmeline Lestrange (Brooke Shields) y Richard Lestrage (Christopher Atkins)—, que se quedan a la deriva en una isla después de un incendio en el velero en el que iban.

No es nuevo saber que La Laguna Azul fue muy controversial en su época, y una de las mayores razones es porque su protagonista Brooke Shields tenía tan solo 14 años cuando la filmó.

¿Quién fue la actriz de ‘La Laguna Azul’?

Brooke Shields, como actriz principal de La Laguna Azul, ha hablado en diversas ocasiones sobre lo que simbolizó para ella haber aparecido en una película con desnudos a tan joven edad.

Al menos así lo explicó en su memoria, There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me.

En este libro, Shields profundizó en las adicciones de su madre y la forma en que ella lo sobrellevaba con la actuación.

“Era muy interesante desconectarme. De alguna manera te insensibilizas a cualquier cosa sexual. En Blue Lagoon usé cinta adhesiva en el cabello para que no salieran mis boobs”.

“Y no me di cuenta de que lo estaba haciendo, porque era una niña. Estaba en un capullo con mi mamá”.

Incluso años después del estreno de Blue Lagoon, Brooke Shields tuvo que testificar ante el Congreso de Estados Unidos que se hayan usado dobles mayores de edad durante la filmación —y sí fue así, pues usaron a una mujer de 32 años.

¿Qué pasó con la chica de ‘La Laguna Azul’?

La fama de Brooke Shields apareció tanto antes como después de Blue Lagoon.

Pero la película la catapultó y ha obtenido una impresionante fama y fortuna hasta el día de hoy. A los 14 también se convirtió en la modelo más joven de Vogue, apareció en un anuncio de Calvin Klein y a los 16 era de las actrices y modelos estadounidenses más reconocidas.

De hecho Brooke Shields apareció en la portada de VANIDADES de 1981, donde el artículo de portada estaba titulado ‘Brooke Shields: a los 15 años ’sexy', famosa y millonaria'.

El resto de títulos destacados que tiene Shields en su filmografía están: Endless Love (1981), Chalet Girl (2011), Sahara (1983), Brenda Starr (1989) y I Can Make You Love Me (1993).

Fotos: así lucía Brooke Shields en ‘La Laguna Azul’ a los 14 años

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP