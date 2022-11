Esta es la rebelde hija menor de Demi Moore y Bruce Willis (que además es una copia exacta del actor)

Fueron tres hijas las que tuvieron Bruce Willis y Demi Moore cuando estuvieron juntos entre 1987 y 2000.

Hoy día, Bruce Willis tiene cinco hijas entre los 8 y 33 años de edad, que comparte tanto con Moore como con su segunda esposa, Emma Heming Willis.

Pero de las tres que tuvieron los afamados actores, la hija menor es conocida por su rebeldía, personalidad, y por ser una imagen viviente de la estrella de Die Hard.

¿Cuántas hijas tiene Bruce Willis con Demi Moore?

Bruce y Demi se conocieron en la premiere de la película Stakeout, que estrenó en 1987. Demi estaba con su prometido, el actor Emilio Estevez, pero terminó la relación para empezar a salir con Willis.

A pesar de conocerse de poco tiempo, tras realizar un viaje espontáneo a Las Vegas decidieron casarse ese mismo año en una íntima ceremonia —fue el primer matrimonio para Bruce Willis, mientras que Demi había estado casada con el cantante Freddie Moore (terminaron en el '85).

Tuvieron tres hijas: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) y Tallulah Belle (1994).

Tras una década como esposos, decidieron divorciarse, y éste se concretó en el 2000. “Tenemos tres hijas que seguiremos criando juntos […] tenemos un compromiso de por vida con nuestras niñas, y la amistad continúa”, dijo el actor a Rolling Stone ese año.

¿Quién es la hija rebelde de Demi Moore y Bruce Willis?

Tallulah Willis es la hija más joven de Bruce y Demi, nació el 3 de febrero de 1994, tiene 28 años.

Tenía 6 cuando sus papás se divorciaron y empezó a consumir alcohol a los 14 y tuvo un casi fatal accidente de alcoholismo a los 15.

Tallulah y su hermana Rumer hablaron en Red Table Talk sobre cómo les afectó la adicción al alcohol y cómo es que esto deterioró la relación con su mamá, quien también luchaba con alcoholismo.

Rumer explicó, “cuando dejé de hablarle a mi mamá, mi relación con el alcohol empeoró”, y Tallulah añadió que a los 14 o 15 “tomaba de una sola tanda el vodka y casi morí de alcoholismo”.

A inicios del 2020, la hija menor de Bruce Willis compartió un mensaje especial por los 8 años que lleva sobria.

Tallulah compartió dos fotografías para compararse a los 20 años y en la actualidad, explicando que se alejó de los compañeros que tenían un estilo de vida dedicado al alcohol.

Sin saber cómo iba a resultar, entré a un nuevo mundo extraño y, al hacerlo, me convertí en un extraño para el mundo que había conocido. Han pasado casi 8 años desde que cambié de rumbo, y aunque siempre hay más que aprender, afortunadamente he encontrado mi equilibrio.

¿Qué enfermedad padece la hija de Bruce Willis?

Tallulah ha usado las redes sociales para hablar de su trastorno dismórfico corporal, como hizo en un post en específico.

Me he autocastigado por no parecerme a mi mamá. Después de que me dijeron que padecí discordancia del peso al nacer, lo resentí mucho y pensaba que mi “cara masculina” era la razón de que nadie podía amarme. ¡FALSO! Era y soy valiosa y digna, a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida, con cualquier peso y corte de cabello.

Para la revista Nylon le preguntaron de dónde saca tanta confianza en sí misma, a lo que respondió, “hoy día me siento la más ‘yo’ que he sentido en toda mi vida”.

“Me dicen con frecuencia oh dios mío, eres como una supermujer, cómo le haces para tener confianza 24/7, pero no soy invencible. A veces me siento mierd* —solo trato de respirar y dejar ir. Si siempre estás tratando de ser algo más, nunca estarás satisfecho viendo atrás, así que sólo hazte tu mejor versión”.