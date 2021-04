Las 15 canciones más escuchadas de Luis Miguel por sus 51 años

‘El sol de México’ llega a los 51 años y lo conmemoramos con canciones que la gente no deja de escuchar. Grandes éxitos de Luis Miguel.

Casi 40 años de carrera y 51 de vida —en lo que va de su carrera profesional, Luis Miguel ha rematado con distintos hits que se siguen coreando sin descanso. Por un lado en la polémica (como que lleva meses sin pagar la pensión de sus hijos) y por el otro los récords musicales; repasemos las 15 canciones más escuchadas del ‘sol de México’.

15. Será Que No Me Amas

No culpes a la noche… no culpes a la playa… La agrupación de este tema original fueron The Jackson 5, donde debutó Michael Jackson y el título en inglés era Blame It On The Boogie.

14. Cuando Calienta el Sol

La han interpretado numerosos artistas —desde Javier Solís hasta Pablo Monter. Luis Miguel la incluyó en el álbum ‘Soy como quiero ser’ en 1987 y alcanzó el número 50 de las hot latin songs en Billboard de Estados Unidos. El emblemático video se grabó en Acapulco.

13. Fría Como el Viento

La balada del sexto álbum de estudio de Luis Miguel, ‘Busca una mujer’; esta canción la incluyó en la lista de canciones para el 20 Años Tour en 1990.

12. Échame A Mí la Culpa

Compuesta por Jorge Ángel Espinoza, cuyos cantantes iniciales en grabarla fueron Amalia Mendoza, Flor Silvestre y Javier Solís.

11. La Bikina

Esta interpretación de Luis Miguel, escrita por Rubén Fuentes, sigue siendo de las más afamadas de ‘El Sol de México’. La canción se grabó en el Auditorio Nacional.

10. Sabes Una Cosa

Escrita por los compositores mexicanos Rubén Fuentes y Manuel Lozano Gallo, fue el bonus track del álbum ‘México en la piel’ —con éste se llevó un Latin Grammy por mejor álbum ranchero.

9. Suave

Tema del álbum ‘Aries’ (1993) que alcanzó el número nueve en la lista Billboard Hot Latin Songs de Estados Unidos y se incluyó en su otro álbum ‘Grandes éxitos’ (2005).

8. No Sé Tú

Sencillo que junto con Inolvidable alcanzó el primer lugar de las Hot Latin Songs de Billboard, dentro del octavo álbum de estudio, ‘Romance’. Con éste vendió siete millones de copias en el mundo.

7. Por Debajo de la Mesa

Canción escrita por Armando Manzanero, lanzada en 1997 y en cuyo video musical se aprecia a Luis Miguel en un restaurante de alta cocina en Nueva York. La nominaron a canción pop del año en Premios Lo Nuestro de 1998.

6. Tengo Todo Excepto a Ti

El sencillo que alcanzó el primer puesto en toda Iberoamérica, cuyo arreglo y escritura corrió a cargo de Juan Carlos Calderón. Fue el tema de su álbum ’20 años’ (1990) que también recibió numerosas nominaciones.

5. La Media Vuelta

Tema del cantautor José Alfredo Jiménez donde el video musical entrenado en 1994 fue una reconocida recopilación de estrellas: participaron Juan Gabriel, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Katy Jurado, Pablo Montero, Carlos Monsiváis, Ofelia Medina y José Alfredo Jiménez Jr.

4. Culpable O No (Miénteme como Siempre)

Necesito creerte, convénceme… 🎶 Sencillo que viene en el sexto álbum de estudio ‘Busca una mujer’, uno de los más vendidos en la historia de México.

3. Hasta Que Me Olvides

La balada escrita por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra incluida en Aries (1993) y canción que encabezó listados en Estados Unidos. También recibió nominación a canción pop del año en Premios Lo Nuestro.

2. La Incondicional

De las 100 mejores canciones en español en los ochenta, La Incondicional fue la número uno. Existe también la versión en portugués interpretada por el propio Luis Miguel y a raíz de su lanzamiento rompió récords en toda América Latina.

1. Ahora Te Puedes Marchar

La canción incluida en el álbum ‘Soy como quiero ser’, cuya versión original es en inglés y fue escrita por Mike Hawker e Ivor Raymonde. Se lanzó oficialmente en 1988 y recibió una nominación al Grammy como mejor sencillo en español.