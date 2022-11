Carolina Herrera fue marquesa consorte, pero perdió el título royal por esta anticuada razón

Mucho se conoce de Carolina Herrera en la actualidad, y lo cierto es que la afamada diseñadora venezolana inició en el mundo de la moda hasta que tenía 42 años y, sin estudios ni formación previa, creó su primera colección (que fue un total éxito).

Antes de ser conocida por su firma, Carolina vivía una vida de socialité, y esto se debe tanto por sus orígenes como por sus matrimonios.

Por eso es que se sabe que Carolina Herrera obtuvo el título de marquesa consorte, pero se lo retiraron por una ridícula razón —al menos para los estándares del siglo XXI—.

¿Qué es una marquesa consorte?

El marqués o marquesa es una persona con un título nobiliario inferior al del duque, pero superior al de conde.

¿Quiénes fueron los esposos de Carolina Herrera?

La diseñadora de 83 años estuvo casa en dos ocasiones: con el terrateniente Guillermo Behrens Tellos (tuvieron dos hijas, Mercedes y Ana Luisa), y el aristócrata venezolano Reinaldo Herrera (tuvieron dos hijas, Carolina Adriana y Patricia).

Se casó por primera vez a los 18 años, pero el matrimonio terminó en divorcio en 1964. En 1969 caminó al altar por segunda vez con Reinaldo, quien era editor de la revista Vanity Fair y cuyo apellido tomó (siguen casados a la fecha).

Carolina Herrera fue marquesa consorte

Reinaldo Herrera era amigo de los Rothschild (dinastía europea de origen judeoalemán), los Agnelli (la burguesía aristocrática italiana) y de varias otras familias reales.

El mundo lo describe como “el editor más veterano de Vanity Fair” y quien fuera “un playboy millonario muy conocido en Venezuela”.

Así como hijo del marqués de la Torre Casa Reinaldo Herrera Uslar. Y Rafael heredó el título cuando su papá murió en 1962. Esta es la razón por la que su esposa, Carolina, también llevó el título de marquesa consorte.

¿Y por qué no se le reconoce a Carolina Herrera el título de marquesa consorte? Ser una de las diseñadoras más reconocidas a nivel global con un título royal no suena mal. Pero este no fue el caso para la venezolana.

Pues a Carolina Herrera le retiran el título de marquesa porque no procreó hijos varones con Rafael Herrera. Por lo tanto, no fue “digna” de portar el nobiliario.

Este marquesado fue creado por el rey español Felipe V en 1722, así que puede entenderse la insistencia en obligar a las mujeres a tener hijos varones que fueran herederos.

Así pues, Carolina Herrera pierde el título de marquesa consorte en 1992 pero claramente no hubo afectaciones de por medio: es una de las empresarias más exitosas en el mundo y sus diseños han sido portado por damas de la alta sociedad y por infinitas cantidades de mujeres en el mundo.

