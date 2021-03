La historia del castillo más excéntrico de Francia que deberá demolerse

Una propiedad de 64 millones de dólares debe ser completamente destruida. ¿Por qué? Te contamos sobre la mansión de Patrick Diter.

No es cosa del diario que construyes una mansión estilo toscano valuada en 64 millones de dólares… pero fue el caso de un millonario desarrollador inmobiliario británico, llamado Patrick Diter. Él y su esposa decidieron construir un castillo de tres mil metros cuadrados. Lo apodaron ‘Chateau Diter’. Little did he know… que el gobierno francés le pediría demolerla.

Un castillo para 36 personas

Además de tener capacidad para 36 personas, el recinto cuenta con salones, biblioteca, chimenea del siglo XV, 18 suites, piscina y dos plataformas para helicópteros.

Pero la magia de este lugar podría no durar mucho, pues se le acusa de haber sido construida ilegalmente y bajo la ignorancia de las leyes de zonificación.

Airmail informó que un judicial francés confirmó en un fallo en 2019 que el Chateau Diter se construyó ilícitamente, y que debe demolerse en un plazo de 18 meses. Añaden que también multaron a Diter por 550 mil dólares y que le cobrarían 600 dólares adicionales al día si no demolía la mansión para junio 2022.

Chateau Diter, zona de fiestas excesivas

De acuerdo con Daily Mail, los vecinos se aquejaron con el tribunal sobre esta ‘infame construcción’, levantada entre 2000 y 2011, vía Business Insider.

Pero las quejas también llegaron por parte del ruido, según narra The Guardian, puesto que una vez alquilaron el espacio para producciones cinematográficas y bodas. Así como organización de fiestas con hasta dos mil invitados.

Business señaló vía Le Monde que Diter «admitió que se le había olvidado solicitar un permiso de construcción para el castillo e ignoró las órdenes judiciales para dejar de construir».

