¡Felices 75, Cher! La biopic de la cantante ya está en marcha

La diva del pop tiene una de las mejores excusas para hacer doble celebración este 20 de mayo. Primero, alcanzar los 75 años luciendo tan espectacular como siempre; y segundo, que su propia película biográfica ya está en marcha y ni ella puede contener la emoción. ¡Felicidades, Cher!

Esta legendaria estrella se dejó llevar por la emoción en redes sociales, y desde Twitter soltó un «les tengo una sorpresa» a sus fans. El resultado fue dar a conocer que Universal tiene luz verde para iniciar la biopic sobre Cher, donde ella misma será productora.

«Universal está preparando una biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido películas como Mamma Mia!. Mi querido amigo desde hace cuatro años, el legendario ganador del Oscar Eric Roth, escribirá el guion. Forrest Gump, A Star Is Born, Suspect por nombrar algunas de sus películas», tuiteó.

