Cher tiene nuevo novio 40 años menor que ella y afirma, "el amor no conoce las matemáticas"

A sus 76, Cher no solo ha demostrado que sigue siendo un ícono musical, sino que tiene madera para seguir en los planes del romance.

La artista acaparó varios titulares en estos días porque se dio a conocer que está estrenando novio 40 años menor que ella, y es inevitable pensar que el público se ha escandalizado un tanto por la gran diferencia de edad.

Cher tiene nuevo novio 40 años menor que ella

Cher fue vista de la mano con un hombre misterioso saliendo de cenar en un restaurante en Los Ángeles.

Pero no pasó mucho tiempo para que después se supiera que era Alexander ‘AE’ Edwards, rapero y VP para un sello discográfico —que además es ex de la modelo estadounidense Amber Rose.

Las imágenes de ambos tomados de la mano y de Alexander besando la palma de la hermosa Cher alzaron rumores, pero definitivamente era notorio que la cantante de 76 y el músico de 36 ya habían iniciado una relación.

La propia Cher aclaró varias dudas en el camino gracias a un tuit —ya borrado— en el que decía, “EL AMOR NO CONOCE DE MATEMÁTICAS”.

Ahora solo queda una publicación de la foto del susodicho y la palabra ‘Alexander’ escrita por Cher en su cuenta. A partir de ahí, la intérprete explicó que “toda su familia lo conoce” y que “la trata como reina”.

Le preguntaron si lo conoció en el Paris Fashion Week, y lo afirmó. Un fan sugirió la posibilidad de que Alexander solamente esté con Cher “por conveniencia”, y que no desea ver a la cantante cayendo en las riendas de alguien que solo quiere tomar ventaja de ella.

Y Cher respondió: “como todos saben, no nací ayer. Y sé por sentado que no hay garantías de nada. Cada vez que tomas una elección te estás arriesgando. Yo siempre me he arriesgado, ¡es lo que soy!”.

Esta no sería la primera ocasión que la intérprete de Believe sale con alguien menor que ella. A los 36 años salió con Val Kilmer, quien tenía 23; después salió con Tom Cruise cuando éste era 16 años menor. A sus 40 empezó una relación con el italiano Rob ‘Bagel Boy’ Camilletti de 22 años. Pues… ¡bien por Cher!