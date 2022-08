Quién es Chloe Rose Lattanzi, la única hija que tuvo Olivia Newton-John

El mundo del espectáculo perdió a una estrella en este mes de agosto: Olivia Newton-John murió a los 73 años después de perder la batalla contra el cáncer de mama, pero su legado permanecerá por generaciones.

La actriz famosa por su papel en Grease fue despedida por amigos y familiares —por ejemplo, John Travolta escribió un emotivo mensaje en redes, "nos veremos en el camino...". Por supuesto todos los seguidores tampoco escatimaron en mandar sus condolencias.

Y otra persona importante en la vida de Newton-John quedó tocada por esta noticia, su hija Chloe Rose Lattanzi. ¿Pero qué más se sabe de la única hija que tuvo Olivia?

Quién es Chloe Rose Lattanzi, hija de Olivia Newton-John

Chloe nació en Los Ángeles el 17 de enero de 1986, actualmente tiene 36 años. Su papá es Matt Lattanzi, el primer esposo de Olivia Newton-John —se conocieron en el set de Xanadu y estuvieron casados de 1984 a 1995.

De acuerdo a una entrevista con People, Chloe jamás sintió que su mamá era así de famosa. "Cuando era niña no veía a mi mamá como una celebridad. Es mi mamá, me llevaba a la escuela. Cuando crecí fue que realmente escuché su música".

Chloe también tiene una carrera musical: compuso Can I Trust Your Arms para un álbum de su madre y debutó con el sencillo Wings and a Gun en 2010.

Lattanzi ha hablado sobre sus trastornos de alimentación y cómo se sometió a cirugía plástica desde los 18 años. También fue adicta a la cocaína y al Xanax, pero ahora se dedica a luchar contra la medicina occidental y a transformar el mundo del cannabis legal —desde que se comprometió con su novio James Driskill en 2010 juntos tienen una granja legal de cannabis en Oregon—.

El vínculo madre e hija de Olivia Newton-John con Chloe Rose Lattanzi

De acuerdo con The List, "las dos tienen un vínculo de amistad extremadamente cercano, y aunque Lattanzi creció y se dedicó a su negocio y a una vida separada de su mamá, las dos se mantienen unidas".

Y según Women's Day (vía The List) "lo más difícil para Olivia no era el hecho de morir, sino de dejar a Chloe atrás, frágil y virtualmente sola en el mundo", dijo una fuente. Mencionan que la ahora fallecida actriz acudió a su compañero John Travolta por ayuda: "le pidió a John ser ese apoyo, y él no lo dudó".

En otra vieja entrevista con People, Olivia Newton-John habló de la participación que tuvo Chloe junto con ella en A Christmas Romance y el The Wilde Girls. "Fui un poco dura, porque ella tenía que aprender que no era un juego, es trabajo duro [...] Chloe cantaba y actuaba y sabía las palabras para todo, después llegó un periodo donde era más tímida y no quería hacerlo. A los 13 hicimos una película en televisión y cantó At Last, un clásico de Etta James. Fue tan conmovedor que pensé 'oh, vaya, ella lo tiene'", añadió Newton-John.

¿Qué publicó Chloe Rose Lattanzi sobre la muerte de su madre?

Chloe compartió unas emotivas fotos con su mamá después de que se supiera la noticia del fallecimiento. Tan solo tres días antes había publicado otra foto con Olivia y escribió, "adoro a esta mujer, mi mamá, mi mejor amiga".

Además a finales de julio reveló a sus seguidores que ella y su pareja dejaban su hogar en Portland para irse a vivir con Olivia Newton-John. Todos le estaban deseando buen camino y mucho éxito para esa nueva etapa.