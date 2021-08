Esta es la actriz que interpretará a la princesa real Ana en ‘The Crown’ 5ta temporada

Mientras Imelda Staunton será la reina Isabel II en la 5ta temporada de ‘The Crown’, llega otra importante pieza en la vida de la monarca, su hija la princesa real Ana.

La quinta temporada de The Crown traerá consigo importantes hitos en la historia de la realeza desde los ochenta hasta los noventa. La serie es conocida por cambiar de actores cada cierta temporada para adaptarse al desarrollo histórico; y así como Imelda Staunton será la reina Isabel II, llegará también Claudia Harrison para interpretar a la princesa real Ana.

Claudia Harrison será la princesa Ana en la quinta temporada de The Crown

Harrison (45) es una actriz británica reconocida por sus roles The IT Crowd, Humans y The Cat’s Meow. Tiene título en Drama por la Universidad de Birmingham y entrenó en la Royal Academy of Dramatic Arts en Londres.

De acuerdo con Daily Mail, esta esposa de un granjero y madre de tres estuvo ‘en shock y encantada por haber sido elegida para interpretar a Ana en sus 40’.

Claudia Harrison e Imelda Staunton captadas filmando The Crown

El tabloide se acercó con la mamá de la actriz revelada y aseguró que «está afuera, filmando». «En el pasado cabalgaba caballos, pero ahora no tiene tiempo. Creo que está interpretando a Ana a mitad de sus 40, lo cual es su misma edad».

Un local anónimo también contó al tabloide que «supuestamente es top secret que Claudia está en The Crown, pero su esposo le ha estado diciendo a la gente. Debe estar muy orgulloso de ella».

«Estoy sorprendido de que obtuviera el rol, pues no creo que se parezca en nada a Ana en la vida real. Pero hicieron un muy buen trabajo con ella, porque sí se parece en las fotografías que han sacado. No sé cómo se salieron con la suya», siguió el testigo.

Claudia e Imelda fueron divisadas grabando en Escocia, ambas en un bote y usando bufandas. También estaban con el actor Theo Fraser Steele, quien supuestamente será el segundo esposo de Ana, Sir Timothy Laurence.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

Otro local mencionó al tabloide que considera a Claudia ‘más una mamá que una actriz’. «Escuché que está en shock y encantada de obtener el rol. Es por mucho uno de sus roles más grandes en su carrera. Será vista por miles de millones de personas en el mundo que vean The Crown».

