Claudia Martín ante un nuevo reto en la cuarta temporada de Mujeres asesinas

Por Erika Roa. El linaje femenino de Claudia Martín no sólo la ha marcado de manera positiva, sino que también la ha definido como mujer, la ha impulsado a ser mejor y a honrar su historia familiar, sí, su núcleo la ha arropado y apoyado incondicionalmente.

Tener un entorno tan sólido le dio la confianza para salir del nido e irse a estudiar al extranjero, primero inglés durante un año a Oxford, en Inglaterra, y más tarde en España –cuatro años–, donde estudió la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. En sus ratos libres, Claudia participaba en talleres de danza, así como de actuación, por supuesto, nunca pasó por su mente dedicarse a ello, pero fueron muy buenas bases para la sorpresa que el destino le tendría más adelante.

“Estudiar fuera me amplió mucho el panorama a nuevas culturas. Te abre el mundo, te abre a nuevos horizontes y experiencias… Me enriqueció como persona y, sobre todo, ahora como actriz”.

Casi cinco años fuera de casa moldearon el carácter de la intérprete que a su regreso decidió establecer su residencia en la Ciudad de México para entrar a trabajar a Televisa como diseñadora de vestuario, ya que sus prácticas en España, que duraron un año, habían sido en el área de estilismo.

Pero un día revisando los capítulos de un guion le surgió la inquietud de hacer un casting a escondidas de su trabajo, se presentó y se quedó con el papel. “Nunca había tenido el sueño de ser actriz, pero siempre había disfrutado estar en el escenario”.

Fotografía: Israel Hernández

Fue en 2015 que Claudia hizo su debut en la telenovela Amores con trampa, desde entonces ha participado en nueve proyectos más. La última, la icónica novela que hizo tan famosa a Verónica Castro en 1979: Los ricos también lloran.

Otra oportunidad tocó su puerta este año y es, quizá, uno de los proyectos más importantes de su carrera, ya que se trata de una de las series con mayor éxito no sólo en México, sino en Latinoamérica, nos referimos a Mujeres asesinas, en su cuarta temporada disponible en el servicio de streaming premium ViX+, propiedad de TelevisaUnivision.

Claudia será protagonista de uno de los ocho episodios que la conforman junto a otras actrices, como Sara Maldonado, Macarena García, Barbie Casillasy Yalitza Aparicio.

“Desde que me llamaron por supuesto dije que sí, aunque no había leído el guion. Es una producción muy ambiciosa, muy cuidada. Estaba buscando un personaje que me alejara de los protagónicos que he hecho de ‘chica buena’, quería hacer algo completamente diferente”, confiesa.