6 claves de lo que habría en la temporada 5 y 6 de ‘The Crown’

Divorcios y el fallecimiento de Lady Di. Aún quedan dos temporadas más de The Crown para que la historia de la familia real británica continúe con polémicas.

Déjanos adivinar, apenas salió la cuarta temporada de The Crown y ya te devoraste la serie en un fin de semana. No te culpamos. Esta polémica serie tiene a jóvenes y adultos enganchados al streaming, y claro que desearíamos que no terminara. Pero mientras eso no sucede, aún quedan las temporadas 5 y 6 de The Crown para alimentar el deseo de las curiosidades de la afamada e inigualable monarquía británica.

Netflix confirmó que quedan dos temporadas más, y para que la emoción siga a flor de piel, te pasamos algunas claves importantes para seguirle el hilo a lo que venga —y sorprenda—.

1. Una Lady Di más madura

La cuarta temporada dio pie en los años ochenta, cuando Diana Spencer era una jovencita que recién se comprometió con un hombre 12 años mayor que ella. Entre la inocencia, el fuerte temperamento de Carlos y una dura acoplación a la corona, Emma Corrin interpretó los inicios de Lady Di.

Para las últimas temporadas estará Elizabeth Debicki. Se le conoce por su papel de Ayesha en Guardians of the Galaxy. La actriz australiana encarará a una más madura princesa Diana hasta los 2000’s.

2. El derrumbe de un matrimonio

Josh O’Connor interpretó a un joven y tímido Carlos de Gales en la cuarta temporada. Pero para la quinta llegará Dominic West, actor de Los Miserables.

Después de la boda —una de las escenas que dejó sin aliento al equipo de filmación—, vienen más problemas. En estos capítulos finales será un desenlace en el matrimonio royal junto con la presencia de Camilla Parker-Bowles (Emerald Fennell).

3. ¿Final en 2012?

Lo que sucedió ese año fue el Diamond Jubilee, evento que celebró la adhesión de la reina Isabel II en febrero de 1952. Se cree que con esta celebración podría terminar la sexta temporada, cuando un año antes (2011) sale la relación de Kate y William a flote.

4. 2002, año de muertes importantes

Un posible planteamiento es que se toque el tema del fallecimiento de la princesa Margarita y la Reina Madre. Ambas murieron en 2002, la madre de Isabel II a los 101 y su hermana a los 71.

5. La muerte de la princesa Diana

Falleció el 31 de agosto de 1997 a consecuencia de un accidente automovilístico. Y mientras la serie toque el tema de popularidad de Lady Di, bien podrían añadir este suceso.

6. Divorcios en la familia

No solamente culminó el matrimonio entre Diana y Carlos, pues en los noventa también se separó el hijo de Isabel II, el príncipe Andrés, de Sarah Ferguson. Y la princesa Ana, única hija de la reina, también se divorció del capitán Mark Phillips.