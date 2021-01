Sí, todos estamos hablando de ‘Cobra Kai’ y más ahora que se acaba de estrenar la tercera temporada a través de Netflix. ¿Qué te ha parecido su soundtrack?

A estas alturas es posible que muchos ya la hayan visto y, sin duda, lo más comentado suelen ser los personajes principales, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), quienes regresan con la rivalidad que nació entre ellos 30 años atrás. Ahora, ambos con éxitos y demonios diferentes, tienen nuevas historias que contar a lo largo de los 30 capítulos que lleva la serie, 10 por cada temporada.

Otra gran protagonista de la tercera temporada ha sido Ali (Elisabeth Shue), quien prácticamente se convirtió en la heroína de esta parte de la historia. Además, muchos siguen en el odio profundo contra John Kreese (Martin Kove) y sabemos que sí habrá una cuarta temporada, ya que quedaron algunos temas inconclusos. Trascendió que esta cuarta parte se comenzará a grabar en enero de 2021, sin embargo, hasta este momento no se ha revelado la fecha de estreno.

Queda claro que Cobra Kai es la continuación moderna de la franquicia de películas clásicas The Karate Kid. Aunque ambientado décadas más tarde, todavía conserva su encanto de los años 80 en parte gracias a su magnífica banda sonora, ¿te habías percatado de ella y disfrutado de cada uno de sus temas?

¿Quién está detrás del sountrack de Cobra Kai?

Michelle Kuznetsky es la supervisora ​​musical de la serie, mientras que Leo Birenberg y Zach Robinson están a cargo de la selección musical. Birenberg ha trabajado en títulos como PEN15 para Hulu y Plus One, mientras que Robinson tiene créditos en Ant-Man, Edge of Tomorrow y Die Hard, entre otros. Ambos continuarán en la partitura de la serie de Netflix para la cuarta temporada 4.

Así que mientras llega ésta llega, podemos disfrutar de su grandioso soundtrack. A continuación desglosamos cada canción que aparece en las tres temporadas.

Temporada 1:

Episodio 1 – Ace Degenerate

Nothin’ But a Good Time – Poison

Paz Banda – Techila

Stupid In Yo Area – Nation Ruckus

Head Games – Foreigner

Sirius – The Alan Parsons Project

Episodio 2 – Strike First

Ain’t That a Kick In the Head – Dean Martin

Episodio 3 – Esqueleto

Lay It Down – Ratt

Round and Round – Ratt

Kiss It – Dorothy

Live It Up – Alie Pierre and Aaron Wayne

Back Seat Taxi – Back Seat Taxi

Strong – Donovan Jarvis

I Want You to Know – JACQ

Black – Kari Kimmel

Episodio 4 – Cobra Kai Never Dies

It’s Simply Love – The Longo Brothers

Generation of Lies – Excessum

Say You Don’t Want Me – Lebon

Battle Without Honor or Humanity – Hotei

Perm – Bruno Mars

Episodio 5 – Counterbalance

My Chardonnay – Bob Mete

Safe Word – Vampire Hands

Los Cazadores – Ernesto Molina

Wrecking Ball – Mudgum

A New God – Rich Judd

Episodio 6 – Quiver

Don’t Look Back – Boston

Bring the Funk Back – Big Gigantic

Episodio 7 – All Valley

Young Hearts – Commuters

Episodio 8 – Molting

We’re Not Gonna Take It – Twisted Sister

Episodio 9 – Different But Same

Take It On the Run – REO Speedwagon

I’m a Gangster – Paco

The Swamp – Backdrifter

On Yucca – DJ Tiq Taq

Sushi – Hoodie Allen

Episodio 10 – Mercy

I Want It All – Queen

El Cielo Azul – Mirna Orozco & Francisco Cendejas

King Cobra – Leo Birenberg & Zach Robinson

Temporada 2

Episodio 1 – Mercy II

Too Late for Tears – Andrea Litkei & Ervin Litkei

Episodio 2 – Back in Black

Back in Black – AC/DC

Episodio 3 – Fire and Ice

Tin Pan Boy – Yungblud

Back in the Game – Airbourne

Episodio 4 – The Momen of Truth

New Bae – Kenny Moron & Genesis Delgado

Episodio 5 – All In

Listen to Your Heart – Roxette

No Shelter – Broken Edge

Episodio 6 – Take a Right

The Ride – Matches

Fight Song – Sister Sin

Episode 8 – Glory of Love

Here I Go Again – Whitesnake

How I Feel Abou You – Elijah Honey

Dance Hall Day s- Wang Chung

White Tape – Amazing Police

If You Leave – Orchestral Manoeuvres in the Dark

Burning Fever – KRISTINE

You’re the Inspiration – Chicago

Por cierto, nos encantó ver Carmen hacer su sexy dance con Here I Go Again, de Whitesnake, aunque haya sido solo en los sueños de Johnny. Recordamos las divertidas escenas:

Episodio 9 – Pulpo

That’s My Girl – Fifth Harmony

Live It Up – Ali Pierre & Aaron Wayne

Bigger – Steven Cooper

Tan Linda – Jesús Alejandro “el Niño”

Episodio 10 – No Mercy

Cruel Summer – Bananarama

Cruel Summer – Kari Kimmel

Temporada 3

Episodio 2 – Nature vs. Nurture

Kickstart My Heart – Motley Crue

Episodio 4 – The Right Path

Rock ‘n Roll over You – The Moody Blues

Episodio 5 – Miyagi-Do

Oh Yeah – Yello

The Kids are Back – Twisted Sister

I Wanna Rock – Twisted Sister

Episodio 7 – Obstáculos

I Wanna Be Somebody – W.A.S.P..

Episodio 9 – Feel The Night

Christmas Wrapping – The Waitresses

Feel the Night – Baxter Robinson

Episode 10 – December 19

Open Arms – Journey

In the Air Tonight – The Protomen

Si quieres escucharlo, puedes encontrar el soundtrack en Spotify y disfrutar de cada uno de estos temas.

Pequeño extra

Además, si te estás preguntando exactamente qué tipo flauta se usó a lo largo de la serie, ésta se llama Fue o la flauta de pan japonesa de bambú.

Sorpresa musical en la tercera temporada de Cobra Kai

Además de tenernos fascinados con el sounbtrack, otra agradable sorpresa fue la participación de Dee Snider, vocalista de la banda de glam metal Twisted Sister, y a quien vimos durante un pequeño concierto al que asistieron Johnny y Miguel.

Días antes del estreno de la tercera temporada de Cobra Kai, Dee, Ralph Macchio y Johnny Lawrence hicieron un video para promocionar la serie. Con Macchio fue un clip un día antes.

“Hey, Dee. ¿Cuántos días faltan para el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai”, dijo Raph al dirigirse a Snider.

“Solo un día”, respondió el canntante con todo su estilo roquero.

Y tú ¿ya viste Cobra Kai? ¿qué te pareció? ¿también amas el sountrack?